ONRC. Câte societăţi cu capital străin au fost înfiinţate în primele 5 luni din 2024

ONRC. În primele cinci luni din 2024, cele 2.879 de societăți nou înființate aveau un capital social subscris total de aproximativ 14,359 milioane dolari, înregistrând o scădere cu 16% față de capitalul subscris al firmelor înmatriculate în ianuarie-mai 2023, care era de 17,1 milioane dolari.

În luna mai 2024, au fost înmatriculate 571 de societăți cu participare străină (-8,9% față de aceeași lună din 2023), cu un capital subscris de 1,95 milioane lei (-77,3%). În funcție de domeniile de activitate, majoritatea înmatriculărilor au fost în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea auto și moto (26,09% din total), activități profesionale, administrative, științifice și tehnice (21,54% din total) și transport, depozitare și comunicații (17,86%).

La sfârșitul lunii mai 2024, în România existau 254.105 de societăți cu participare străină la capitalul social. Valoarea capitalului subscris se situa la peste 70,643 miliarde dolari.

Cele mai multe societăți cu participare străină erau cu investitori din Italia, numărând 53.145 de firme (cu un capital subscris de aproximativ 3,378 miliarde dolari). În ceea ce privește valoarea capitalului social, firmele olandeze ocupau primul loc, cu un capital subscris total de 13,069 miliarde dolari, în 6.165 de societăți.

Numărul firmelor dizolvate, în creştere cu 21,45%

Numărul firmelor dizolvate a înregistrat o creștere cu 21,45% în primele patru luni ale acestui an, ajungând la 16.153, comparativ cu 13.300 în perioada similară din anul trecut, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în București, respectiv 3.395 de firme (o creștere de 21,21% față de ianuarie-aprilie 2023), și în județele Ilfov (913, în creștere cu 59,89%), Cluj (840, plus 30,03%), Constanța (832, plus 35,5%), Timiș (725, cu o scădere de 2,29%), și Iași (618, plus 44,06%).

În schimb, cele mai puține dizolvări de firme au fost înregistrate în județele Covasna, respectiv 85 (cu o creștere de 18,06% față de primele patru luni din 2023), Ialomița (97, plus 34,72%), Mehedinți (102, plus 39,73%), și Caraș-Severin (113, plus 20,21%).

Sectorul de activitate care a înregistrat cel mai mare număr de dizolvări de firme în perioada ianuarie-aprilie 2024 a fost comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu 4.389 de dizolvări la nivel național. Față de aceeași perioadă a anului anterior, dizolvările în acest sector au crescut cu 19,72%.

Construcțiile, activitățile profesionale, științifice și tehnice, precum și industria prelucrătoare au fost alte domenii de activitate în care s-au consemnat un număr semnificativ de dizolvări de firme, respectiv 1.662 (cu o creștere de 34,142%), 1.572 (plus 20,28%), și 1.403 (plus 22,85%).