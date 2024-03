Cătălin Cîrstoiu, candidatul comun al PSD și PNL pentru funcția de primar al Capitalei, își exprimă încrederea în schimbarea de perspectivă a locuitorilor orașului, chiar dacă sondajele actuale îl plasează pe locul trei în preferințele bucureștenilor.

Cîrstoiu a subliniat că intrarea sa în cursa electorală a fost motivată de dorința de a aduce stabilitate și schimbare în București. Deși rezultatele sondajelor sunt importante, candidatul consideră că votul cetățenilor este determinant și crede în capacitatea sa de a-și transmite mesajul de schimbare.

În ciuda poziției sale în sondaje, Cîrstoiu se declară extrem de mulțumit de progresul înregistrat în ultima săptămână și promite să continue să lupte pentru Capitală. Consideră că mesajul său pentru un București mai bun este esențial și că trebuie să fie transmis cu sinceritate și încredere.

Eu sunt extrem de mulțumit, pentru că acum o săptămână eu nu eram în acest tablou. Eu nu am făcut politică, mi-am făcut meseria. Acum am intrat în această cursa drept candidat PNL-PSD, mai mult mânat de dorința liderilor acestei alianțe de a avea stabilitate”, a spus Cîrstoiu la Digi24.

Ce e decisiv în astfel de competiție e votul, ce crede fiecare cetățean dincolo de vot. Dacă ne-am lua după sondaje, nu ar mai trebui să avem un proces electoral. Am pune oameni în funcție de conducere după sondaje, ceea ce nu pot să admit. E ceva în dinamică, lucrurile se pot schimba.

„Când intru în sala de operații, se întâmplă ca ceea ce vezi în fața ta să fie total diferit de planul tău și atunci faci ceva, schimbi ceva și ieși învingător, pentru că în lupta cu viața nu îți permiți altă atitudine. Așa e și cu sondajele. Cine decide un conducător? Electoratul, oamenii care au încredere într-o opinie și votează asta. Eu am concepția mea, gândurile mele, mesajele mele de schimbare pe care le transmit.

Despre contracandidați, Cătălin Cîrstoiu consideră că ceea ce contează cu adevărat este mesajul și viziunea fiecărui candidat pentru oraș, nu acțiunile celorlalți competitori.

„Puțin important ce face un contracandidat. Eu îmi transmit mesajul meu: un alt București. Eu îmi prezint de o săptămână cum pot mesajul meu către cetățenii acestui oraș. Eu trăiesc într-un film cu actori cunoscuți și cu ce trebuie să însemne un mesaj spus cinstit. Eu nu mă retrag din cursa, sunt un competitor, un om care își câștigă luptele pe care le începe. E exclus ca eu să mă retrag din această competiție. Cred în ceea ce este ca opinie în mintea lui Ciolacu și Ciuca și din programele celor două mari partide pentru București. Și PSD are idei bune și PNL are idei bune și eu am ideile mele”, a mai declarat el.