Se schimbă prețurile la roviniete

Guvernul a emis o ordonanță care aduce modificări în ceea ce privește durata de utilizare și tarifele pentru roviniete. În cazul autoturismelor mici și celor cu o masă sub 3,5 tone, vor fi eliminate rovinietele cu valabilitate de 7 și 90 de zile. În schimb se vor introduce rovinietele cu durată de o zi, 10 zile și 60 de zile.

Ca exemplu, pentru un autoturism, tarifele de rovinietă vor fi de 2,5 euro pentru o zi. 5,3 euro pentru 30 de zile și 28 euro pentru un an. În cazul vehiculelor de transport marfă cu o masă sub 3,5 tone, tarifele vor fi de 8,6 euro pentru o zi. 18,2 euro pentru 30 de zile și 96 euro pentru un an.

Pentru vehiculele de transport marfă cu masa între 3,5 tone și 7,5 tone, tarifele de rovinietă vor fi de 4 euro pentru o zi, 32 de euro pentru 30 de zile și 320 euro pentru 12 luni, conform DIGI Economic.

Mașinile autorităților sunt exceptate de la plată

Pentru vehiculele de transport de marfă cu o masă cuprinsă între 7,5 tone și 12 tone, taxa de rovinietă va fi de 7 euro pentru o zi, 56 euro pentru 30 de zile și 560 euro pentru un an.

Pentru vehiculele de transport de persoane cu între 9 și 23 de locuri, taxa va fi de 4 euro pentru o zi, 32 euro pentru 30 de zile și 320 euro pentru un an. Pentru vehiculele de transport de persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune, taxa de rovinietă va fi de 7 euro pentru o zi. 56 euro pentru 30 de zile și 560 euro pentru 12 luni.

Vehiculele care sunt exceptate de la plată includ ambulanțele deținute de autorități sau entități publice. Vehiculele folosite în transportul public local de persoane prin servicii regulate (fără a mai fi necesară condiția de desfășurare a transportului doar pe raza unei localități). Și cele autorizate pentru transportul școlar.

Distincție între români și străini