Cât costă salubrizarea în Sectorul 1? Există facturi restante

Clotilde Armand spune că pentru salubrizare, anul trecut s-au plătit 266 de milioane de lei, la care se adaugă facturi de 83 milioane de lei aflate în litigiu. Primarul Sectorului 1 a precizat că Romprest se așteaptă să primească o treime din bugetul Sectorului 1.

“Costul salubrizarii pentru anul trecut a fost de 266 milioane lei, la care se adauga facturi de 83 milioane lei aflate in litigiu, ceea ce inseamna un total de 350 de milioane de lei pe care Romprest considera normal sa il primeasca intr-un an, rezulta un total de 1 milion de lei pe zi, adica o treime din bugetul sectorului 1. Noi nu ne putem mentine la asemenea costuri”, a spus Armand.

Romprest a decis să vină cu datele exacte privind bugetul pentru salubrizare în anul 2020. Aceste date nu corespund cu cele anunțate de Clotilde Armand.

Este evident faptul că, avand în vedere ca bugetul a fost estimat in luna ianuarie 2020, acesta nu a putut previziona existenta unor viitoare comenzi suplimentare pentru activitatea de spalat carosabil si trotuare, masuri care au fost dispuse de catre Autoritatea contractanta pentru combatere efectelor pandemiei, si aplicate in perioada aprilie-septembrie 2020, actiune coordonata de la nivelul Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta.”, anunță Romprest .

La începutul fiecarui an, operatorul delegat al serviciului public de salubritate înaintează catre Autoritatea contractantă o estimare de buget pentru anul în curs. Pentru anul 2020, în data de 15 ianuarie 2020, a fost înaintat bugetul preconizat pentru anul 2020, in valoare estimata de 236,7 milioane lei.

”Pentru o corectă informare a opiniei publice, prezentam datele exacte privind bugetul alocat Salubritatii in anul 2020 si sumele achitate de catre Autoritate operatorului in exercitiul bugetar al anului 2020.

Sumele achitate de Primăria Sectorului 1 în cursul anului 2020 este de 195,3 milioane lei. Din acești bani, 48,3 milioane lei au mers la facturi aferente serviciilor din 2019. Pentru activitatea din 2020, a fost plătită suma de 147,0 milioane lei, notează evz.ro.

În total, pentru perioada 16.10.2019-30.11.2020, valoarea serviciilor se ridică la 286,1 milioane lei.

”Primăria nu a făcut demersuri să recupereze costurile aferente pandemiei din fondul de rezervă al Guvernului

Din aceasta suma, 56 milioane lei reprezinta SERVICII prestate conform COMENZI SUPLIMENTARE IN VEDEREA COMBATERII EFECTELOR PANDEMIEI SARS-COV 2, in perioada aprilie-septembrie 2020. Aceste sume, extrabugetare, trebuiau recuperate de catre Autoritatea contractanta din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului. Autoritatea nu a facut demersurile necesare in acest sens.”, arată Romprest.