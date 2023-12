Deficitul semnificativ de forță de muncă din România a determinat sosirea unui număr impresionant de 100.000 de muncitori străini din afara spațiului european pentru anul curent. Această prezență de personal străin a contribuit la bugetul de stat cu aproximativ 230 de milioane de euro doar în cursul anului 2023.

Această soluție a adus beneficii financiare semnificative, dar, în același timp, poate ridica și diverse provocări și aspecte legate de gestionarea acestui flux de muncitori și impactul lor asupra economiei și societății românești.

Pentru fiecare muncitor străin adus în țară, angajatorii achită următoarele taxe către bugetul de stat:

1. Aviz de muncă – 100 de euro pentru fiecare muncitor.

2. Taxă de viză – 120 de euro.

3. Taxă pentru permisul de ședere – 259 de lei.

4. Taxă consulară – 120 de euro.

,,Am pornit de la un prim contingent de 5.500 de muncitori străini aprobat in 2015 și am ajuns la o necesitate de 140.000 de lucrători din afara țării pentru piața muncii din România în 2024.

Conform estimărilor noastre în urma bilanțului realizat intern, în care am analizat contribuțiile la bugetul statului de pe urma muncitorilor străini, putem declara cu fermitate că acest segment al importului de forță de muncă a ajuns să fie un valoros contribuabil la bugetul de stat.

Doar ca să vă faceți o idee, vorbim de aproximativ 500 de milioane de euro, bani aduși la bugetul de stat din 2015 până în prezent de către muncitorii străini”, a adăugat Oana Călin, pentru Adevărul.