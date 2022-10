Informația momentului pentru pensionari. Ce trebuie să știe despre talonul de pensii? Este foarte important

Talonul electronic ține loc vechiului talon de pensie și conține un cod QR pe care pensionarul îl poate prezenta la medicul de familie, la spital sau în călătoriile cu trenul.

Totuși, mulți pensionari nu sunt conștienți de existența lui, iar procedura este complicată și presupune mai multe drumuri la ghișeu, conform stirileprotv.ro

„M-am descurcat, dacă nu am cerut ajutor. Am copii, sunt mai experți ca mine”, a spus o pensionari despre procedură.

„Am terminat. Facem, soția este mai tânără, băiatul se descurcă, lucrează în butoane”, a spus un alt pensionari, atunci când a fost întrebat dacă se va descurca.

Trebuie menționat că 11.400 de pensionari au solicitat talonul online la nivel național. Dintre aceștia, peste 6.000 se află doar în București.

„La început procedura a fost greoaie, dar au venit, au întrebat, s-au documentat. Mai sunt probleme, fie, uită parola, mail-ul nu a fost introdus corect, le acordă dreptul să își pună o altă parolă – sunt probleme de natură tehnică”, a explicat Alina Frățică, șef Serviciu și Contribuții Sociale la Casa de Pensii.

Cum poate fi obținut talonul electronic de pensii?

Pentru a obține talonul electronic de pensii, doritorii trebuie să urmeze doi pași. În primul rând, este necesară crearea unui cont online pe site-ul Casei de Pensii. Formularul poate fi găsit la secțiunea Conturi online. După completarea acestuia, trebuie depus la ghișeul Casei de Pensii.

După ce angajații Casei de Pensii au verificat documentele, contul va fi activat. Pensionarii vor primi o listă cu mai multe instrucțiuni și un link pe mail, valabil 72 de ore. Accesarea link-ului este necesară pentru stabilirea unei parole.

Ulterior, pentru a solicita talonul electronic – trebuie completată încă o cerere. Aceasta se află pe site-ul cnpp.ro, la secțiunea Depuneri cereri și documente.

Cu cât vor crește pensiile?

În altă ordine de idei, amintim că ministrul Muncii a declarat că pensiile românilor ar trebuie majorate cu cel puțin 10% de la 1 ianuarie 2023. Acesta a mai spus că s-ar putea să fie nevoie de un procent mai mare, dar, în același timp, este nevoie și de un echilibru între măsurile economice și pachetele sociale.

„Ultima discuţie pe care am avut-o în coaliţie şi aţi văzut şi dumneavoastră co-preşedinţii coaliţiei, cei doi preşedinţi ai celor mai mari partide şi mă refer la Marcel Ciolacu şi la premierul României au spus foarte clar că de la 1 ianuarie pensiile vor creşte.

Ministrul de Finanţe când s-a referit la procent s-a referit la procentul din lege care vorbeşte despre actualizarea cu rata inflaţiei, este vorba despre rata inflaţiei din 2021 care este 5,1%.

Noi, PSD, când ne-am făcut calculele şi am făcut acele propuneri pe masa coaliţiei am luat în calcul cifre oficiale care sunt pe diferite siteuri de specialitate, mă refer la Comisia Naţională de Prognoză, INS, Ministerul Finanţelor, execuţia bugetară şi am ajuns la concluzia că pensiile ar trebui să crească de la 1 ianuarie cu cel puţin 10%”, a afirmat ministrul Marius Budăi în cadrul unei emisiuni la Antena 3.