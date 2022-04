Ce caută un client în zilele noastre când cumpără o mașină la mâna a doua? Un cumpărător în care poate avea încredere, o mașină perfect funcțională și care arată super, o asigurare, înregistrare și livrare fără probleme și o garanție flexibilă. Carvago răspunde la toate aceste cerințe, oferind chiar mai mult: o schimbare radicală în standardele vânzării de autoturisme second hand și un proces de achiziție mult mai transparent. Venind în România, platforma online Carvago își extinde businessul în Europa prin serviciul accesibil, certificat și ușor de utilizat pentru cumpărarea de mașini second hand. Clienții din România pot alege din peste 700.000 de mașini verificate second hand din toată Europa, care au mai puțin de 10 ani și sub 160.000 km la bord.

Înainte de vânzare, fiecare mașină este subiectul unei inspecții tehnice realizate de CarAudit, astfe încât doar mașinile în perfectă stare sunt livrate clienților. Toate mașinile beneficiază de o garanție de 12 luni, care poate fi extinsă până la 4 ani. Toate mașinile cumpărate pot fi returnate în termen de 14 zile, fără un motiv anume din partea cumpărătorului. După ce primesc raportul tehnic din partea CarAudit, clienții pot rezolva asigurarea și finanțarea în 30 de minute, chiar dacă vânzarea se face din altă țară, apoi pot alege livrarea mașinii acasă. Datorită faptului că mașinile sunt cumpărate de Carvago înainte de a fi vândute clienților, asta certifică garanția și faptul că ele pot fi returnate în cazul unor probleme.

Un serviciu care simplifică enorm întregul proces de vânzare a mașinilor

„Carvago este un serviciu care simplifică enorm întregul proces de vânzare a mașinilor. Spre deosebire de vânzătorii de mașini second hand. Noi nu deținem nicio mașină, deci nu forțăm clienții să cumpere un model anume. Din contră, ne mândrim cu o transparență absolută. Analizăm aproximativ 5 milioane de anunțuri de mașini zilnic și numai 10-15% dintre aceste anunțuri sunt listate pe platforma noastră. În plus, fiecare mașină face subiectul unei inspecții tehnice de la CarAudit înainte de a fi vândută, ceea ce înseamnă că putem preveni vânzarea unei mașini de o calitate necorespunzătoare”, spune Jakub Šulta, CEO Carvago.com.

Carvago s-a impus imediat pe piața din Cehia din 2020, iar din 2021 a fost disponibilă pe piețele din Slovacia, Polonia, Austria, Germania și Italia. ”Până la finele anului, intenționăm să lansăm serviciul și pe piețele din Spania și Elveția, obiectivul nostru fiind să devenim un jucător pan-european important care să schimbe piața de mașini second hand după modelul Carvago”, spune Šulta, vorbind despre planurile companiei. „Credem că piața din România este una foarte importantă, de aceea am ales România ca o nouă țintă care ar trebui să ne ajute să ne atingem obiectivele la nivel european”, a mai spus Sulta.