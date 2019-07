„Ministrul de Interne are noi și tot mai dese puseuri de furie, cerând ”cătușe”, arestări, plângeri și dosare penale! Lucru absolut normal pentru un ministru de Interne care chiar vrea sa lase ceva in urma sa! Marea problema este insa ca ”tintele” mai vechi sau mai noi ale lui Carmen Dan nu sunt nici liderii clanurilor interlope, nici traficantii care aduc droguri cu tonele in Romania, ci chiar șefi de structuri de elită ale MAI, inclusiv inspectori sefi amenintati mai mult sau mai putin ”din eter” ca ”ajung pe Stirbei Voda” daca nu parasesc ”de indata” functiile detinute. Iar situatia este deja una halucinanta, de la DGA si pana la IGJR inregistrandu-se astfel de spete nemaintalnite vreodata in istoria altfel atat de zbuciumata a Ministerului de Interne, indiferent de cine s-a aflat la conducerea acestuia,” notează publicația National.

Mai mult decât atât, sursa citată susține că ordinul primit în cadrul MAI este ca filajele să se concentreze pe adversarii ministrului Carmen Dan, precum și pe rudele și chiar copiii minori ai acestora.

„Existand chiar informari oficiale cu privire la ”filajul agresiv” exercitat inclusiv asupra copiiilor minori ai unor nume grele din sistem! Iar de tot mandatul lui Carmen Dan in fruntea MAI ar putea ramane doar acest ”gust amar” al revenirii la ”jocurile murdare” ale unora dintre structurile ministerului, situatie care poate explica in mare masura si ”conspiratia mondiala” pe care fosta secretara de scoala generala de provincie pusa de Liviu Dragnea ministru de Interne o vede peste tot”

