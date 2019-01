Carmen Dan a rupt tăcerea! Ce acuzații grave a făcut ministrul Afacerilor Interne

"Nu am avut ocazia să-i spun ceea ce gândesc, pentru că domnul Iohannis, până să atace la CCR pachetul pe autoritatea poliţistului, nu a avut interesul să-mi spună că are această intenţie sau că are anumite neclarităţi şi să putem avea un dialog pe marginea acestui subiect. (...) Observ o insistenţă a preşedintelui de a sabota absolut orice acţiune a Guvernului", a declarat Carmen Dan la România TV.

Declaraţiile ministrului de interne au venit după ce, luni, preşedintele Klaus Iohannis a trimis Curţii Constituţionale o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice.

Carmen Dan mai făcuse o declaraţie similară şi marţi, pe contul său de Facebook.

"Atât poate… din frustrare, din disperare, din ambiţie bolnăvicioasă. Indiferent ce îl ”mână în luptă” pe preşedintele ţării, efectele blocării constante a oricărui demers, fără niciun temei legal", a scris în postare ministrul de interne.

Legea tare scopul adoptării unor măsuri care dă puteri sporite poliţiştilor. În sesizarea de neconstituţionalitate, şeful statului precizează că legea a fost adoptată fără solicitarea avizului Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), scrie Agerpres.