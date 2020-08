Investitorii instituționali evaluează tot mai adesea performanțele companiilor incluzând factorii de mediu, sociali și de guvernanță (ESG), se arată în cea de-a cincea ediție a studiului EY dedicat Schimbărilor Climatice și Sustenabilității (CCaSS), la care au participat 298 de investitori din toată lumea.

Marea majoritate a investitorilor (98%) spun că evaluează performanța non-financiară din raportările companiilor, 72% dintre ei declarând că această evaluare este metodică și structurată. Este un salt substanțial față de ediția precedentă a studiului, realizată în 2018, când procentul celor care declarau că folosesc o evaluare structurată a performanțelor non-financiare a fost de 32%.

Laura Ciobanu, Manager, Schimbări Climatice și Sustenabilitate, EY România, a spus: “Într-o epocă în care investitorii pun în balanță rezultatele financiare pe termen scurt și obiectivele companiei pe termen lung, este esențial ca organizațiile să acorde mai multă atenție performanței non-financiare. Factorii ESG (environmental, social and governance/ mediu, social și guvernanță) devin din ce în ce mai importanți în gestionarea investițiilor, astfel încât informațiile privind ESG cresc în relevanță în raportări. Tocmai de aceea ne bucurăm să observăm faptul că în ultima perioada mediul de afaceri din România a început să ia în considerare aspectele de mediu, sociale și de guvernanță, conștientizând că acestea pot avea un rol major în succesul pe termen lung al organizației.”

Un rol important în deciziile investitorilor

Faptul că factorii ESG încep să joace un rol tot mai important în deciziile investitorilor, responsabilizează într-o măsură tot mai mare companiile. Investitorii au declarat că performanța non-financiară a jucat un rol esențial în procesul de luare a deciziilor în ultimele 12 luni (91%), fie în mod frecvent, fie ocazional. Procentul investitorilor care au declarat că acest lucru se întâmplă frecvent a sărit la 43%, de la 34% în 2018.

În special schimbările climatice reprezintă un factor semnificativ în procesul decizional al investitorilor, 73% menționând că vor dedica un volum semnificativ de timp și atenție evaluării implicațiilor riscurilor asociate schimbărilor climatice atunci când vor lua decizii privind alocarea și selectarea activelor.

Mathew Nelson, lider EY Global Climate Change and Sustainability Services, a declarat: „Se rescriu regulile piețelor de capital, ceea ce are un impact asupra factorilor care influențează investitorii, într-un moment în care aceștia direcționează capital în sprijinul revenirii economice. Observăm că, în loc să se replieze spre modelele de performanță pe termen scurt, investitorii instituționali se concentrează asupra creării de valoare pe termen lung și sunt mai exigenți în ceea ce privește evaluarea performanței companiilor sub aspectul factorilor ESG”.

Creșterea discrepanțelor în privința performanței ESG

Studiul a identificat, de asemenea, o discrepanță tot mai mare între atenția sporită acordată de investitori evaluării performanțelor ESG și disponibilitatea și soliditatea datelor non-financiare standardizate și riguroase raportate de companii.

Proporția investitorilor nemulțumiți de raportările privind riscul de mediu a sărit la 34%, de la 20% în 2018. În același timp, procentajul respondenților care consideră necorespunzătoare raportarea companiilor privind riscurile sociale și de guvernanță care le-ar putea afecta modelul de afaceri a crescut la 41% (de la 21% în 2018) și, respectiv, la 42% (de la 16%).

Întrebați despre aspectele problematice legate de utilitatea și eficacitatea actualelor raportări ESG, 46% dintre investitori au identificat drept principală problemă discrepanța dintre raportarea ESG și informațiile financiare tradiționale. Se adaugă lipsa informațiilor în timp real (41%) sau a informațiilor despre cum creează compania valoare pe termen lung (41%), precum și absența raportărilor prospective (37%) și lipsa de atenție pentru aspectele materiale care contează cu adevărat (37%).

Mathew Nelson a declarat: „Menținerea discrepanței între așteptările emitenților și cele ale investitorilor reprezintă o problemă semnificativă. Având în vedere transformările care au loc, este tot mai important ca investitorii să aibă încredere în informațiile privind performanța non-financiară. Pentru a evalua în mod eficace raportările ESG, investitorii au nevoie de date non-financiare standardizate și riguroase, susținute de structuri, examinări și controale corespunzătoare”.

Investitorii doresc o evaluare independentă a performanței ESG

Studiul EY arată un apetit crescut al investitorilor pentru evaluarea independentă a performanțelor ESG, trei sferturi dintre respondenți (75%) adăugând că ar fi utilă confirmarea solidității planurilor organizației în privința riscurilor climatice. De asemenea, respondenții consideră foarte necesară consolidarea gradului de încredere în raportările despre investițiile verzi, 82% declarând că ar fi utilă confirmarea independentă a impactului investițiilor ecologice.

Mathew Nelson a menționat: „Din raportările despre performanțele ESG lipsesc, în general, sistemele și controalele riguroase care caracterizează raportarea financiară. Drept urmare, investitorii și companiile nu pot garanta exactitatea și fiabilitatea rapoartelor non-financiare. Stabilirea unor practici de guvernanță eficace și auditul proceselor non-financiare vor ajuta la construirea încrederii și transparenței.

În general, aceste concluzii arată că abordarea amenințărilor stringente de mediu și datorate schimbărilor climatice este mai importantă ca oricând pentru investitori. Deși multe dintre companii se confruntă acum cu criza COVID-19, cele cu funcții solide în domeniul sustenabilității, care se concentrează pe succesul lor pe termen lung, vor avea mai multe șanse să își revină după încheierea crizei și să ofere valoare pe termen lung”.

