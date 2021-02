Ion Mihai Pacepa a murit în urmă cu puțină vreme. El a devenit cel mai înalt demnitar dintr-o țară a fostului bloc sovietic care a fugit și a primit azil politic într-o țară NATO. Pacepa a oferit un ultim interviu presei din România, în 2015. Cel căruia i-a făcut dezvăluiri incendiare a fost jurnalistul Dan Andronic.

“În interviul pe care l-am realizat cu Generalul Pacepa nu am ocolit nici un subiect sensibil. În primul rând, ca să dau un răspuns direct unor temeri, m-am convins că personajul care răspunde la numele Ion Mihai Pacepa, există. Având niște elemente de biografi e pe care nu le găsești în cărți, am pus niște întrebări punctuale și am primit răspunsul corect”, a spus atunci Andronic în evz.

Pacepa a vorbit despre acuzațiile de corupție și ipoteza colaborării cu CIA/ KGB încă dinaintea momentului 1978. El a oferit detalii și despre relațiile cu Nicolae și Elena Ceaușescu.

Pacepa, ultima sa dorință

“Sper ca noul președinte al României să publice documentele privind asasinarea de către Securitate a lui Vlad Georgescu și Noël Bernard”, spunea în 2015 Pacepa. Întrebat dacă Vlad Georgescu de la Europa Liberă a fost asasinat, Pacepa a răspuns prompt.

“Da. Vlad Georgescu a murit câteva luni mai târziu din cauza unei forme rapide de cancer, aproape identică cu cea care în 1981 a cauzat moartea unui alt eroic director al RFE, Noël Bernard”, a comentat el.

“Sper că noul președinte al României, Klaus Johannis, va publica documentele originale, existente în arhiva Serviciului de Informații Externe, care atestă asasinarea de către Securitate a lui Vlad Georgescu și a predecesorului său, Noel Bernard”, a punctat Pacepa.

De ce a intrat în Securitate

El a explicat și care a fost motivul principal pentru care a acceptat să intre în Securitate. “Inginerul Ion Mihai Pacepa abia împlinise 22 de ani, și era bucuros că-și poate servi țara. În 1951, România era înfometată. Patru ani de ocupație germană au stors-o ca pe un burete. Ce a rămas după „eliberare” a luat calea Uniunii Sovietice, care a devastat România mai abitir decât o invazie de lăcuste. Atunci am sperat că lucrând în Direcția de Contra-Sabotaj a Securității îmi pot aduce contribuția la apărarea României de cei care voiau să-i saboteze industrializarea”, a spus el.

S-a lepădat, totuși, de comunism in 1978, când acesta era în plină glorie. Această declarație a fost făcută de Pacepa în inetrviul amintit.

El a admis că a avut relații apropiate cu Nicolae Ceaușescu, care voia să construiască „România multilateral-dezvoltată”. “Avea nevoie de spionajul tehnologic, după cum avea nevoie de aer”, a spus generalul. Relații apropiate a avut și cu Elena Ceaușescu. “Avea doar patru clase elementare. Dar pretindea că este inginer chimist, ca și mine. Mă lua cu ea peste tot, pentru că nu știa nici măcar formula chimică a apei”, a susținut Pacepa.