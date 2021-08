Care a fost cel mai dificil moment din viața lui Teo Trandafir?

Declarațiile respective au fost făcute în cadrul podcastul lui Alex Velea și al Antoniei. Astfel, îndrăgita prezentatoare a povestit unul din cele mai grele momente prin care a trecut.

„Da, dar la mine nu știu cum se manifestă. Depresie cred că-i mult, că am înțeles că depresia se manifestă, citez: stare de tristețe marcată, care durează mai mult de trei săptămâni. Am atacuri de panică, adică mi se întâmplă răruț, dar frumos. Dacă-s mici, stau pe loc, îți bate inima, totul se învârte”, a spus Teo Trandafir în cadrul podcastului.

Era vorba despre un atac de panică

Mai apoi, îndrăgita prezentatoare a relatat un moment greu, în care a suferit din cauza unui atac de panică.

„Ca să-ți dau un exemplu, ce mi s-a întâmplat mie. Am făcut un rahat, am mâncat mere cu morcovi și n-a fost bine, am ajuns la spital. Problema era că era ora 15: 18 și eu nu eram în televiziune. Eram terminată de frică. Termin cu perfuzii, urc în lift, eu n-am nicio problemă cu liftul, n-am treabă. Și zic, o să mor acum. Mi se întâmplă acum.

M-am apucat cu mâinile de lift. Doctorița mi-a zis că e un atac de panică și suntem în control. În momentul ăla m-a lăsat, n-am mai pățit. E nașpa”, a conchis prezentatoarea.

Cu ce problem s-a confruntat atunci când a devenit mama?

De asemenea, aceasta a vorbit anterior și despre dificultățile cu care s-a confruntat atunci când a devenit mamă.

„Nu înțelegeam ce m-a lovit, mai ales că eu nu fusesem însărcinată. A venit ca trăsnetul. M-am trezit cu o făptură care nu știa să mănânce, să meargă, să vorbească. Mi-am dat seama că nu poate face toate aceste lucruri. M-a izbit și faptul că adopția este o chestie ireversibilă. Mă gândeam că fiica mea nu va crește niciodată.

Mă trezeam dimineața și era la fel de mică precum în ziua precedentă. Mă uitam la alți copii, pe care îi vedeam mai rar, și aveam senzația că sunt mai mari, de fiecare dată îi vedeam altfel. Și copilul meu creștea, doar că eu, fiind alături de ea zi de zi, nu observam acest lucru”, a mai spus Teo Trandafir.