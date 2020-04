Actiunile de amploare ale autoritatilor in cadrul spitalului Gerota care au dus la inchiderea sa, au avut ca scop dezinfectarea si igienizarea completa, astfel incat activitatile medicale sa se poata relua cat mai repede dar si in conditii de maxima siguranta, in urma problemelor mari datorate virusului COVID-19.

In urma unei declaratii a lui Nelu Tataru din data de 18 martie, s-a instituit carantina spitalul fiind astfel inchis, dupa ce pana la acea data, 22 de cadre medicale impreuna cu managerul, au fost depistate pozitiv cu noul coronavirus.

Carantina a fost instituita in cadrul Spitalului Dimitrie Gerota din Bucuresti, dupa ce unul dintre pacientii care au ajuns aici, ofiter MAI in rezerva, nu a comunicat faptul ca a calatorit in Israel, ulterior fiind confirmat cu noul virus COVID-19, infecand atat cadre medicale din spital, cat si colegi si membrii ai familiei sale.

In urma acestei situatii, peste 30 de persoane care au intrat in contact cu ofiterul in rezerva, au fost contaminati cu virusul COVID-19.

Dupa ziua de miercuri Spitalul Dimitrie Gerota se va redeschide pentru pacienti, in ziua de joi fiind realizata ultima dezinfectie. In acest timp in care spitalul a fost inchis, au fost realizate doua proceduri de dezinfectie, mai exact in zilele de sambata si duminica, fiind utilizate substante diferite in fiecare zi.

Luni nu a intrat nimeni iar in zilele de marti si miercuri personalul Spitalului Dimitrie Gerota a avut acces in interior pentru a se realiza o curatenie generala, ulterior, joi fiind facuta o ultima procedura de dezinfectie ca la carte, procedura prin care Compania DDD garanteaza, ca si profesionisti, ca se poate folosi spitalul 100% sigur.

Conform unui anunt facut de Grupul de Comunicare Strategica, ”La nivelul spitalului Gerota, apartinand Ministerului Afacerilor Interne, au fost efectuate activitati de dezinfectie si igienizare, iar in acest moment carantina a fost ridicata. Personalul medical si tehnic a intrat in spital pentru a efectua alte activitati necesare precum nebulizarea tuturor spatiilor. Activitatile se desfasoara in conditii de protectie pentru tot personalul. In acest moment spitalul nu poate primi pacienti si in aceasta unitate medicala nu se pot efectua consultatii de specialitate. Aceste proceduri medicale vor putea fi efectuate, in cel mai scurt timp, dupa finalizarea tuturor activitatilor de dezinfectie.”

Data fiind toata aceasta situatie critica nu doar la nivel national, este extrem de important ca populatia sa respecte recomandarile si deciziile luate de catre autoritati in ceea ce priveste limitarea raspandirii COVID-19. Masurile luate din momentul in care s-a instituit starea de urgenta, au ca scop nu doar limitarea raspandirii virusului, fiind necesara si tinerea lui sub control, pana ce va putea fi eliminat orice risc in ceea ce priveste aparitia a noi imbolnaviri, pentru protejarea populatiei.

Toate masurile implementate in cadrul starii de urgenta, sunt necesare si pentru a putea preveni o situatie precum cea in care s-a aflat Spitatul Dimitrie Gerota, cat si multe alte centre medicale din tara, buna functionare a acestora fiind absolut necesara pentru combaterea virusului COVID-19.

Cetatenii trebuie sa inteleaga si sa respecte deciziile autoritatilor in ceea ce priveste distantarea sociala, sa iasa din locuinte strict pentru necesitati avand asupra lor o declaratie pe proprie raspundere valida. In caz contrar, vor fi aplicate sanctiunile prevazute in cadrul Ordonantelor Militare, in functie de fapta comisa.

Coronavirus – COVID-19, are o rata de raspandire extrem de mare si afecteaza in special persoanele in varsta, precum si persoane care in general sufera de boli cardiace sau respiratorii sau de alte afectiuni.

Cel mai important lucru pe care cetatenii trebuie sa il respecte in aceasta perioada de criza pentru a se putea proteja impotriva acestui virus, este sa stea in casa si sa iasa decat in situatii de maxima urgenta, fie pentru asigurarea cumparaturilor de maxima necesitate, fie pentru situatii medicale sau pentru a merge la locul de munca.

In momentul in care este necesar sa iesiti din locuinte, este foarte importanta respectarea cu strictete a masurilor igienice. Pentru a preveni raspandirea coronavirusului, este necesara spalarea cat mai frecventa a mainilor sau folosirea gelurilor dezinfectante, precum si purtarea mastilor de protetie ori a manusilor.

Responsabilitatea nu se opreste aici, esentiale fiind si sursele de unde sunt luate informatiile. Este extrem de important sa urmariti rapoarte ale specialistilor prin sursele oficiale ale autoritatilor, fara a acorda atentie stirilor preluate din surse nesigure, precum cele de tip “fake news”.

Situatia spitalului Gerota s-a datorat iresponsabilitatii, fiind confirmati pozitiv dupa cum bine stiti, 22 de medici, unitatea medicala fiind inchisa. Din fericire, problemele s-au rezolvat iar spitalul urmeaza sa fie deschis pentru ca pacientii sa poata fi tratati din nou.

Respectand masurile implementate de catre autoritatile statului, se va putea evita o astfel de situatie, precum si imbolnavirea suplimentara a persoanelor din jurul nostru.