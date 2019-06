Într-un mediu economic mai degrabă incert dacă nu chiar ostil, zeci au chiar sute de companii din România fac performanță pentru acționarii lor și pentru clienți. Care este secretul lor? Capital reușește, de cinci ani, să răspundă la această întrebare și premiază cei mai buni dintre oamenii acestor companii, liderii. Pentru că meritele celor care fac diferența în mediul economic românesc trebuie să recunoscute, Revista Capital organizează ediţia din 2019 a Galei Premiilor de Excelență în Management.

Alegem împreună cu cititorii

La fiecare categorie de premii sunt selectați mai mulți nominalizați. Povestea lor și, mai ales, realizările din ultimul an le găsiți în revistă, dar și pe site-ul www.capital.ro. Dintre aceștia, dumneavostră, cititorii Capital, împreună cu redactorii, îi veți putea vota pe cei mai buni dintre cei buni. Pentru a lua decizia în cunoștință de cauză, vă vom arăta performanţele managerilor urmărind rezultatele, deciziile şi acţiunile relevante pentru categoria de premii. Cei trei mari câștigători ai fiecărei categorii vor fi premiaţi în cadrul Galei de Excelenţă în Managament, care se va desfăşura pe 25 iunie. Premiile vor fi acordate managerilor financiari, managerilor de vânzări, celor de resurse umane, celor cu atribuţii de marketing , managerilor de comunicare ,responsabililor de CSR li, ca o categorie separată, managerilor din sănătate și pharma.

Iată, mai jos, cei șapte PR manageri despre care noi credem, pe baza unei analize de un an, că au făcut cele mai mari performanțe în 2018. Lista este prezentantă în ordine alfabetică.

Camelia Cavadia – Fabrica de PR

Camelia Cavadia are o experință de 22 de ani în PR-ul de televiziune (19 ani la ProTV și 3 ani la Antena 1). Din 1 august 2017 este Managing Partner alături de Alina Sin la agenția de comunicare Fabrica de PR, printre proiectele agenției numărându-se: proiectele Global, musicalurile MAMMA MIA și My Fair Lady, proiecte culturale, festivalul Electric Castle, Liga Exploratorilor, Nație prin educație, editura Trei etc.

A debutat ca scriitoare în anul 2015 cu romanul „Vina”, publicat la editura Trei. În anul următorul romanul a fost premiat în Franța, ca cel mai bun roman românesc de debut al anului 2015 la Festivalul Internațional de carte de la Chambéry.

În anul 2016 a publicat cel de-al doilea roman al său, „Măștile fricii”, iar în 2018, la aceeași editură a apărut „Purgatoriul îngerilor”, o carte care aduce în atenția publicul lumea copiilor dispăruți.

Luciana Petrescu- Holzindustrie

Cu peste 15 ani de experiență în domeniul comunicării, Luciana Petrescu este un profesionist axat pe rezultate. De-a lungul carierei sale a dezvoltat și implementat proiecte complexe de PR/marketing/comunicare care au susținut obiectivele de afaceri ale clienților sau angajatorilor săi.

Fost jurnalist de televiziune și presă scrisă de business, Luciana a trecut în zona de PR în 2005. S-a specializat în piața imobiliară, ajungând să ofere consultanță pentru organizarea expoziției internaționale MIPIM Horizons (2008, Cannes). Pasionată nu numai de comunicare, ci și de afaceri, Luciana Petrescu a făcut parte din conducerea mai multor grupuri de lucru și Camere de Comerț bilaterale (Romania-Irlanda), ceea ce a ajutat la adoptarea unei perspective macro și micro a comunicării în contextul piețelor concurențiale.

În calitate de antreprenor, Luciana a reprezentat clienți din domenii extrem de variate, de la imobiliare la asigurări de sănătate la industria minieră. Dornică să acumuleze experiențe variate, în 2014 a ales să devină corporatistă și a întrat în oil & gas prin Nobel Oil, un start up în carul căruia a învățat cum să dezvolte stații de distribuție carburanți, dar și să creeze/opereze magazine în asemenea unități.

În 2017 a ales o nouă provocare, aceea de Head of Public Relations în cadrul Holzindustrie Schweighofer.

”Mulți ar fi evitat un proiect de asemenea dificultate, însă îmi plac provocările. Cred că fiecare companie solidă, care investește în România și oferă locuri de muncă stabile românilor, merită o șansă corectă șă comunice cine este și ce face în piața în care activează,” spune Luciana.

Corina Vințan – Links Associates

Corina Vințan este fondator şi managing director al Links Associates şi unul dintre pionierii pieţei de comunicare strategică din România. Specializată în public affairs, relaţionare cu media, comunicare de brand şi corporate, aceasta a consiliat companii şi clienţi cu proiecte în sectoare precum industrie, energie, minerit, retail, real-estate, farma, mass media, diplomaţie publică şi organizaţii neguvernamentale.

Înainte de lansare agenţiei Links Associates, Corina a avut dublul rol de Director General al Departamentului de Comunicare şi de Purtător de Cuvânt în cadrul Ministerului de Afaceri Externe.

În această calitate, ea a jucat un rol important în restructurarea departamentului de comunicare, precum şi în comunicarea principalelor proiecte ale Ministerului la acea vreme: pregătirea României pentru aderarea la Uniunea Europeană şi ca membru al Consiliului de Securitate al ONU, asumarea unui nou rol în regiunea Mării Negre şi în NATO, Summit-ul Francofoniei, procesul de rebranding de ţară, proiecte punctuale legate de diplomaţia publică.

În calitate de diplomat şi înalt funcţionar public, principala provocare a Corinei a fost de a regândi modul de funcţionare al comunicării diplomatice, precum şi al percepţiei asupra corpului diplomatic român. Ea a contribuit la crearea unui nou cadru politic şi administrativ pentru a răspunde cerinţelor serviciului diplomatic reorganizat.

Înainte de a se alătura Ministerului Afacerilor Externe, Corina a fost Director Comercial la Evenimentul Zilei, parte a grupului Bertelsmann la acea dată, unde a învăţat şi înţeles practicile şi provocările mass-media în România.

Corina şi-a început cariera la agenţia de publicitate Saatchi&Saatchi, unde a fost, timp de şase ani, directorului departamentului de PR. În acea perioadă, Corina a lucrat pentru cele mai importante campanii politice şi de PR de la acea vreme: campanii pentru alegeri locale, prezidenţiale (Emil Constantinescu şi Mugur Isărescu), precum şi pentru clienţi comerciali globali: RWE, British American Tobacco, ING Bank, Bell Helicopters.

Ionuț Tănase- British American Tobacco(BAT)

Specialist în comunicarea cu autoritățile cu experiență de peste 15 ani, Ionuț Tănase a coordonat campanii de public affairs și acțiuni de lobby în cadrul primei firme de consultanță în relația cu autoritățile din România, Central Europe Consulting (CECGR), în perioada 2003-2009. În anul 2010 Ionuț s-a alăturat companiei Roșia Montană Gold Corporation, unde a condus pe rând portofoliile de relații guvernamentale, respectiv pr & comunicare. În perioada 2016-2017, Ionuț Tănase a gestionat comunicarea cu autoritățile în cadrul grupului farmaceutic Roche România. În prezent, Ionuț coordonează activitatea de lobby a companiei British American Tobacco în România. Absolvent de Jurnalism al Universității “Babeș-Bolyai” (șef de promoție, 2002), Ionuț a aprofundat domeniul științelor politice prin studii de master la Universitatea din Marne la Vallee (Franța). În anul 2003 a publicat volumul “Comunicare politică și integrare europeană”. În aceeași perioada, a fost cadru didactic asociat al Facultății de Științe Politice la UBB Cluj. Începand cu 2014, Ionuț Tănase este Doctor în Științele Comunicării al Universității “Babeș Bolyai” din Cluj. În același an a publicat volumul Dinamică activității de lobby în România, prima lucrare autohtonă complexă despre activitatea de relaționare cu autoritățile.

Mihaela Raluca Tudor – TUDOR Communications

Antreprenor entuziast, cu peste 13 ani de experiență în jurnalism de televiziune și comunicare. Susține companiile să devină vizibile, credibile și profitabile prin relatii media, branding personal și organizare de evenimente. Din 2012, conduce una dintre cele mai dinamice agenții de PR din piață, TUDOR Communication, desemnată Small Consultancy of the Year 2018 de către Romanian PR Award. Împreună cu partenerii, au reușit, de-a lungul timpului, să crească afaceri de la câteva sute de mii de euro până la milioane de euro, să salveze companii de la faliment și să creeze branduri.

Mihaela și-a început afacerea la doar 27 de ani, de acasă, de pe un laptop. Business-ul a ajuns anul trecut la o cifră de afaceri de aproximativ 270 de mii de euro. Tudor Communication lansează în această toamnă un proiect inovator, unic în lume, care va ajuta companiile să transforme modul în care comunică. Pentru ascensiunea fulminantă și implicarea sa în activități sociale, povestea sa de afaceri a fost publicată în Forța Economică a Femeilor, volum coordonat de Andreea Paul, la editura Polirom.

Este și mamă a doi copii, o fetiță de 14 ani și un baiețel de 7 luni, de la care spune că își ia energia și determinarea.

Silvia Jalea- ING

ING Bank a trecut, în 2018, prin câteva momente care ar fi pus la încercare orice specialist în PR și comunicare. Unul dintre ele constituie o premieră absolută pentru piața din România. ING a fost prima bancă din țară care a renunțat complet la casierii și și-a direcționat clienții către automatele pe care le-a adus, de asemenea, în premieră pe piața locală. Pentru un comunicator nu este deloc ușor să explice o asemnea transformare unui popor dependent de cash(statisticile arată că încă folosim cardul mai degrabă ca un portofel pentru că banii sunt scoși de cele mai multe ori în ziua în care a intrat salariul). ING a reușit, totuși, să explice și să „calmeze apele”, inclusiv în relația cu presa cârcotașă. Responsabilă pentru acest lucru a fost Silvia Jalea, șefa comunicării externe din ING. Silvia este la banca olandeză de doi ani și jumătate și a crescut mai ales în agenții cunoscute de PR. Premiumm Comunications și GMP PR sunt două dintre ele. Este absolventă de SNPA unde are și un master în comunicare.

Te-ar putea interesa și: