Într-un mediu economic mai degrabă incert dacă nu chiar ostil, zeci au chiar sute de companii din România fac performanță pentru acționarii lor și pentru clienți. Care este secretul lor? Capital reușește, de cinci ani, să răspundă la această întrebare și premiază cei mai buni dintre oamenii acestor companii, liderii. Pentru că meritele celor care fac diferența în mediul economic românesc trebuie să recunoscute, Revista Capital organizează ediţia din 2019 a Galei Premiilor de Excelență în Management.

Alegem împreună cu cititorii

La fiecare categorie de premii sunt selectați mai mulți nominalizați. Povestea lor și, mai ales, realizările din ultimul an le găsiți în revistă, dar și pe site-ul www.capital.ro. Dintre aceștia, dumneavostră, cititorii Capital, împreună cu redactorii, îi veți putea vota pe cei mai buni dintre cei buni. Pentru a lua decizia în cunoștință de cauză, vă vom arăta performanţele managerilor urmărind rezultatele, deciziile şi acţiunile relevante pentru categoria de premii. Cei trei mari câștigători ai fiecărei categorii vor fi premiaţi în cadrul Galei de Excelenţă în Managament, care se va desfăşura la finalul lunii iunie. Premiile vor fi acordate managerilor financiari, managerilor de vânzări, celor de resurse umane, celor cu atribuţii de marketing , managerilor de comunicare ,responsabililor de CSR li, ca o categorie separată, managerilor din sănătate și pharma.

Iată, mai jos, CFO/directorii financiari despre care noi credem, pe baza unei analize de un an, că au făcut cele mai mari performanțe în 2018. Lista este prezentantă în ordine alfabetică.

Oana Braicu- CFO Mc Donalds

A finalizat, în primăvara anului trecut, cea mai amplă schimbare de tehnologie prin care au trecut restaurantele Mc Donalds din România. Ca CFO al Premier Restaurants, partenerul pentru dezvoltare al celebrului lanț, în România, a avut rolul cheie în implementarea unui nou sistem informatic de gestiune a companiei. A fost o mutare crucială menită să ajute Mc Donalds să își păstreze poziția în topul vânzărilor și să crească nivelul de satisfacție al clienților. Oana Braicu este de aproape zece ani CFO al Mc Donalds, iar înainte a condus de pe aceeași poziție o altă companie importantă în economia României, Țiriac Holding. S-a format la KPMG, unul dintre principalii „furnizori de CFO” pentru marile companii din România și nu doar din România.

Mihai Darie, CFO Electrica

Mihai Darie are o experiență de 18 ani în domeniul financiar, acumulată în domenii

diverse de activitate, precum energie, infrastructură, consultanță financiară, bancar,

fonduri de investiții, în poziții executive și de management. Mihai Darie este absolvent al facultății de Finanțe-Bănci din cadrul ASE București, expert contabil membru CECCAR, absolvent al programului EMBA al Asebuss București, al schemei profesionale a ACCA-UK și deținător al certificării CFA (Chartered Financial Analyst). Începând cu data de 3 ianuarie 2018, Mihai Darie a preluat funcția de Director Executiv Financiar în cadrul companiei Electrica, pe o perioadă de 4 ani. Anul trecut, Electrica, una dintre prezențele importante la Bursa de Valori București (BVB), a scos o cifră de afaceri de peste 5,6 miliarde de lei, aproape similară cu cea din 2017, însă un profit de 230 de milioane de lei, cu 34% mai mare decât în anul anterior.

Răzvan Furtună, CFO Cris-Tim

S-a ocupat ani de zile de investițiile financiare ale celor mai bogați români, ca bancher de top în divizia de private banking a BCR, iar acum se ocupă de finanțele companiei fanion a unuia dintre cei mai bogați români. Spune că Radu Timiș, proprietarul Cris-Tim și ocupant al unui loc în top 300 Capital Cei mai bogați români, l-a convins să facă pasul după o discuție de doar câteva ore. Marele proiect al lui Furtună ar putea fi listarea Cris-Tim la Bursa de Valori București, iar experiența sa pe piețele financiare este cu atât mai importantă, în acest context. Anul 2018, primul pe care Furtună l-a petrecut integral la producătorul de mezeluri, a fost cel mai bun din istoria Cris-Tim, iar firma a rulat aproape 155 de milioane de euro și a tealizat investiții de pete 20 de milioane de euro, de 2,5 ori mai mult decât planificase inițial.

Eliza Irimia- Stefanini

Eliza Irimia coordonează departamentele financiare ale companiei din 11 țări și activitățile de contabilitate, analiză, bugetare, raportare și achiziții. Înainte de a se alătura echipei Stefanini, Eliza Irimia a lucrat în cadrul Vodafone România, unde 13 ani a deținut diferite funcții de conducere, de la Manager Planificare & Control pentru trei dintre departamentele companiei, la Senior Manager al departamentului de Audit Intern și apoi Director Financiar al Vodafone Shared Services România. Anterior, Eliza a fost Auditor Senior în cadrul KPMG România, dar a și predat la catedra Academiei de Studii Economice pentru o perioadă de 2 ani. Eliza Irimia este Doctor în Economie, absolvind în 2012 Magna cum Laude specializarea Corporate Finance din cadrul ASE București. Este, de asemenea, licențiată a Universității Politehnice din București, cu specializarea Inginerie, și deține o certificare ACCA. Stefanini este o companie braziliană cu peste 30 de ani de experiență în furnizarea de servicii IT la nivel mondial, de la externalizarea infrastructurii IT până la dezvoltarea aplicațiilor software. Stefanini are trei sedii în România, la București, Sibiu și Târgu Mureș, unde lucrează 1.400 de persoane.

Irina Munteanu- CFO Apa Nova

Lucrează pentru Apa Nova și pentru grupul Veolia, de care aparține furnizorul de apă al bucureștenilor, de aproape 12 ani. Înainte, pentru doi ani și jumătate a lucrat în cadrul uneia dintre companiile de consultanță membre ale Big Four, despre care se spune că sunt cea mai bună școală formatoare pentru CFO. Astăzi, Irina Munteanu, gestionează proiecte care pe mulți i-ar depăși. Vorbim despre investiții uriașe, care, în ultimii 15 ani au depășit 400 de milioane de euro la nivelul afacerilor Veolia în România, dar și despre gestionarea finanțelor unei companii care lucrează cu milioane de oameni. Reușește, printre altele, să mențină compania la un nivel de eficiență care permite bucureștenilor să aibă printre cele mai scăzute prețuri la apă din România. Pentru a înțelege nivelul sumelor pentru care Irina Munteanu răspunde, ca CEO este suficient că cifra de afaceri a companiei a fost, doar în 2018, de 762 de milioane de lei, iar investițiile programate pentru următorii doi ani se apropie e 300 de milioane de lei.

Adriana Matache, CFO Allianz Țiriac Asigurări

Este în fața marii provocări de a gestiona finanțele celei mai profitabile companii de asigurări din România, după doi ani în care Allianz Țiriac a marcat maxime istorice, cu circa 30 de milioane de euro câștiguri în 2017 și 2018. Este unul dintre puținii actuari din România, în condițiile în care pentru practicarea acestei meserii sunt autorizați, conform ASF, sub 160 de persoane. Cu o experiență de actuar și auditor financiar de peste 14 ani ea s-a alăturat echipei Allianz Țiriac în 2017, în calitate de director al departamentului Actuariat Financiar. Adriana este absolventă a Academiei de Studii Economice din București, fiind licentiata atât în Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, cat si in Stiinte actuariale. Anterior, Adriana Matache a coordonat diverse echipe si proiecte in cadrul Ernst&Young si PricewaterhouseCoopers si a condus Serviciul Actuariat si Analiza de Piata – Directia Supraveghere si Control, Sector Asigurari-Reasigurari din cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

Cristian Ungureanu- CFO Unilever

Din pozițiile ocupate anterior în grup și, mai recent, ca director financiar al Unilever pentru Europa Centrală și de Sud-Est Cristian Ungureanu a avut și va avea un rol esenșial în gestionarea achizițiilor și fuziunilor în care este implicat grupul, unul dintre cele mai dinamice din lume, din acest punct de vedere. Una dintre aceste tranzacții este și achiziționarea Betty Ice, de către Unilever, mișcare care se situează în top 10 tranzacții pe piața locală, în 2018. Se discută despre o sumă totală de aproximativ 100 de milioane de euro, dar a fost vorba și despre o provocare: în condițiile în care Betty Ice este cel mai mai mare producător local din domeniu, Consiliul Concurenței a trebuit convins că nu va fi vorba despre o concentrare a pieței, lucru care s-a și întâmplat, tranzacția fiind aprobată. Cristian Ungureanu s-a alăturat echipei Unilever în martie 2018, fiind responsabil de coordonarea activităților de integrare financiară în domeniul fuziunilor și achizițiilor din regiune. Are o experiență semnificativă, deținând poziții anterioare de Director Financiar în cadrul MOL România și Bunge România, precum și în proiecte internaționale din cadrul BERD.

