Efervescența, un motor pentru cripto

Marius Morra, fondatorul LDV Exchange, care tocmai s-a rebrenduit în Tokero, este omul care face ca schimburile între monedele virtuale să devină realitate. Mai exact, printre altele, platformaTokero transformă moneda digitală în… valută. La un moment dat, Marius declara: ”Contactul cu Bitcoin a fost dragoste la prima vedere, m-a atras foarte tare domeniul, atât de tare încât am ieșit fără să stau pe gânduri din firma de consultanță fonduri europene pe care o aveam deja de 6 ani”. Deci, o formă de iubire se ascunde și în industria cripto… Morra mai crede că criptomonedele merită, de fapt denumirea de moneda digitală, pentru că ”Virtual sună ușor lipsit de valoare și criptomonedele sunt un fenomen foarte palpabil”.

Antreprenorul mai spune că piaţa locală a început să cunoască o anume efervescenţă şi în zona persoanelor juridice: „Noi avem şi conturi corporate, de firmă, în cadrul platformei. Încă nu sunt reglementări foarte bune pentru persoanele juridice, dar sunt condiţii în care dacă vorbeşti cu un contabil sau cu un jurist poţi ieşi chiar mai bine decât pe persoană fizică. Am înregistrat un număr semnificativ de firme înscrise, dar a crescut şi valoarea tranzacţiilor.” Totuși, trebuie reamintit că, în România, persoanele fizice care obţin câştiguri din criptomonede trebuie să plătească impozit 10% din diferenţa pozitivă dintre preţul de vânzare şi preţul de achiziţie. E drept, câştigul sub nivelul de 200 de lei pe tranzacţie nu se impozitează, cu condiţia ca totalul câştigurilor dintr-un an fiscal să nu depăşească suma de 600 de lei.

Diversificare și educație financiară

Specialistul de la Tokero recunoaște că, la noi, educația financiară corectă este deficitară. ”Trebuie cumva să diversificăm această zonă, toată lumea acum este foarte extremistă, imaginați-vă că există o paletă largă de investitori. Sunt oameni care așteptau să scadă bitcoin, elrond, sau alții care suferă de pe urma scăderilor. Asta încercăm noi, să educăm piața, să nu mai vorbim numai pe termen scurt”, a spus Morra la Capital online meetings. Concluzia: un portofoliu trebuie să fie diversificat: imobiliare, acțiuni, crypto. Altfel, ”Foarte mulți în perioade bune de câștig s-au simțit supe traderi, și au pierdut din vedere restul acțiunilor. Ulterior, în timpul unei scăderi, aceștia se descurajează și renunță. Altfel ar sta lucrurile dacă aceste investiții ar fi privite pe termen lung…