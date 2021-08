Candidatura lui Vlad Ardeleanu la conducerea Federației de Șah a fost invalidată

„Federația Română de Șah a convocat in cursul zilei de ieri, o comisie ad-hoc, formata din președintele in functie Sorin Avram Iacoban, actualul Secretar General, Constantin Ionescu și Emanuela Onuț – secretara.

Aceasta comisie a luat decizia de invalidare a candidaturii mele la funcția de Președinte al Federației de Șah, pe o interpretare abuziva a statutului F.R.Sah. Nu am fost informat in prealabil, nu mi s a oferit dreptul de a fi ascultat, dreptul de a ma apara, sau dreptul de a remedia problemele de dosar, in cazul in care acestea ar fi existat.

Ca să aibă o acoperire, a fost angajata o firmă de avocatură care să reinterpreteze statutul F.R. Șah. In plus, această comisie ad-hoc, nu are avizul Consiliului Director al F.R. Șah. Anunț public că voi face toate demersurile ca sa ma pot apara, si lucrurile să se îndrepte. Chiar dacă se face tot posibilul să nu candidez pentru funcția de Președinte al Federației Române de Șah, vă asigur că lucrurile se vor rezolva și ne vom vedea la Iași în data de 15 august”, a scris Vlad Ardeleanu pe Facebook.

Răspunsul oferit de campionul român

Drept replică, Liviu Dieter Nisipeanu, medaliat cu bronz la campionatul mondial de șah din 1999 și campion european în 2005, a scris următorul lucru în secțiunea de comentarii:

„Absolut jenant! Daca se mai intreba cineva de ce am schimbat federatia, cred ca totul e limpede acum. Ca sa fie cat se poate de clar, nu, nu ma voi intoarce pe lista Romaniei cat timp IS Dobronauteanu va fi la conducerea sahului Romanesc. Sunt foarte putine certitudini in viata, dar acest fapt este 100% sigur.”

