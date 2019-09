Mircea Diaconu poate fi preşedintele pe care nu l-a avut niciodată România, echidistant faţă de partidele politice şi moderator între stat şi societate, crede președintele ALDE, Călin Popescu – Tăriceanu.

În schimb, dacă liderul PSD Viorica Dăncilă intră în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, Klaus Iohannis are mandatul asigurat şi nici nu trebuie să îşi mai facă campanie electorală între cele două tururi, poate pleca în Florida, a declarat Tăriceanu sâmbătă, la Şcoala de vară a tinerilor din ALDE.

”În condiţiile în care candidatura mea nu mai avea susţinerea necesară pentru a fi una de succes, am decis să îl susţinem pe Mircea Diaconu. Mircea Diaconu, cu profilul pe care şi l-a construit deja, de independent, poate să facă ceea ce niciun preşedinte de până acum al României nu a făcut, adică să fie acel preşedinte care este echidistant faţă de partidele politice, mediator între stat şi societate, între partide, între instituţii, când apar conflicte majore. Ce am văzut noi până acum? Preşedinţi care au fost aleşi pentru că au avut în spate o structură politică denumită partid care a fost el. Odată ajuns la Cotroceni, acel preşedinte are foştii colegi care l-au ajutat şi faţă de care are anumite obligaţii, măcar morale, politice”, a afirmat Tăriceanu, care a precizat că Mircea Diaconu nu are astfel de obligaţii.

Tăriceanu crede că Mircea Diaconu este cel care strică jocurile, fiind un candidat atipic:

”Diaconu este candidatul care strică jocurile. Ce se întâmplă în momentul de faţă, puteţi să observaţi. Datorită performanţei proaste a PSD-ului şi modului deficitar în care a fost percepută guvernarea, PSD e într-o continuă scădere. Iohannis jubilează. O are pe doamna Dăncilă contracandidat din partea PSD-ului, între turul întâi şi turul doi poate să se ducă nu ştiu unde, în Florida, liniştit, nu trebuie să facă campanie electorală. Dacă doamna Dăncilă intră în turul doi, Iohannis are mandatul asigurat. Este scenariul ideal pentru el. Diaconu vine şi tulbură apele. La PSD le tremură hainele pe ei pentru că s-ar putea să intre Diaconu în turul doi, la fel şi la Cotroceni. Pentru că e un candidat atipic”, a explicat Tăriceanu.

Te-ar putea interesa și: