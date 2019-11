Peia a declarat că a mers doar la Mănăstirea Putna pentru a se ruga și să ceară binecuvântarea părintelui stareț pentru a merge mai departe în lupta prezidențială.

„Eu am mers la Mănăstirea Putna pentru a lua binecuvântarea părintelui pentru a merge mai departe în această luptă prezidențială. Fără Binecuvântarea părintelui, aș fi renunțat. Părintele mi-a dat aseară binecuvântarea. Voi continua și voi merge mai departe. Nu am dispărut. Am mers la mănăstire să mă rog și să cer binecuvântarea părintelui stareț”, a declarat la Antena 3 Ninel Peia.

Candidatul la preşedinţia României, Ninel Peia, dat dispărut joi din municipiul Cluj-Napoca a fost găsit de poliţişti la Mănăstirea Putna, au informat, vineri, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj.

Ninel Peia a fost dat dispărut joi după ce a plecat în cursul nopţii dintr-un hotel din Cluj-Napoca.

