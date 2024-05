Visa Waiver. Kathleen Ann Kavalec, ambasadoarea Statelor Unite ale Americii în România, crede că se fac progrese în campania de a aduce România în programul Visa Waiver. Au existat progrese în ceea ce privește acordurile ce trebuie semnate. Numărul de refuzuri este în scădere. Rata de refuz este o chestiune-cheie în calcule, dar nu una politică, ci doar una legată de cifre. Soluția este să existe mai multe cereri.

Românii pot ajuta campania reînnoindu-și viza, proces ce poate fi realizat online, fără a fi nevoie de o programare la ambasadă. Ea speră că toți cei care au avut o viză în trecut o vor reînnoi online, iar cei care nu au avut niciodată viză pentru SUA pot solicita una, dar vor trebui să vină pentru o întâlnire. Mulți români au venit recent să-și reînnoiască vizele, inclusiv Gheorghe Hagi, pe care a avut plăcerea să-l cunoască și să afle despre marele meci din California din 1994, când România a învins Argentina, meci care a avut loc în Los Angeles.

Deși diplomatul spune că că se fac progrese, nu există garanții și că totul depinde de cifre. Oficialul american și-a exprimat speranța că se va ajunge la un rezultat favorabil. Totuși, a evitat să facă previziuni. Kavalec spune că și-ar dori ca acest lucru să se întâmple cât mai curând, dar a subliniat că rămâne de văzut.

Situația este măsurată anual. Analiza pentru anul respectiv se finalizează în octombrie. Cu toate acestea, durează ceva timp până când datele sunt evaluate, astfel că până la sfârșitul anului ar trebui să se știe dacă targetul a fost atins sau nu. Diplomatul american subliniază necesitatea de a avea mai multe reînnoiri de vize și aplicații.

Chiar și după ce România va intra în programul Visa Waiver, aceste vize vor fi în continuare valabile și utilizabile. Ele merită să fie obținute și mulțumindu-le românilor care au contribuit prin solicitarea unei vize. Oficialul spune că a cunoscut mulți români deosebiți care au venit să ajute la promovarea acestui program.

„Cred că relaţiile româno-americane nu au fost niciodată mai puternice. Cred că avem relaţii puternice în mai multe domenii. Am discutat despre securitate. În relaţiile economice, dar şi în ceea ce priveşte valorile democratice, noi colaborând în ceea ce priveşte combaterea corupţiei, întărirea democraţiei, schimburile culturale. Cred că au început să crească şi schimburile comerciale şi investiţiile. Cele mai recente cifre pe care le avem arată că pentru anul 2023, totalul investiţiilor şi schimburilor comerciale de bunuri şi servicii s-a ridicat la 7,1 miliarde, ceea ce este reprezintă o creştere semnificativă.

Deci investiţii chiar se fac. Am avut acum o săptămână aici, la Bucureşti, expoziţia „Black Sea Defence and Aerospace” şi acolo s-au semnat două acorduri între companii americane şi româneşti în vederea producerii, într-unul dintre cazuri de muniţie care va fi utilă şi pentru România, dar şi pentru alte ţări, iar în celălalt caz, de drone care vor fi făcute la Braşov. Deci eu, ca ambasador, văd cum comerţul şi investiţiile cresc în ambele sensuri, ceea ce este minunat. Uneori, ca în orice altă ţară, ne mai lovim de unele provocări ca investitori, dar autorităţile din România sunt destul de deschise în încercarea de a rezolva aceste lucruri.

Am discutat cu reprezentanţii mai multor companii americane de aici şi am primit multe veşti bune în ceea ce priveşte extinderea şi creşterea unor afaceri, mai ales din perspectiva angajării unui număr mare de oameni, pe care-i sunt şi îi rog să-şi înnoiască vizele, ori de câte ori am ocazia. Dar eu cred că situaţia este una pozitivă. Preşedintele Iohannis a fost recent la Washington şi preşedintele Biden a pus accentul pe forţa relaţiilor dintre cele două ţări, de asemenea, a felicitat România pentru împlinirea a 20 de ani de prezenţă în NATO. Aderarea României la NATO a fost ceva pentru care preşedintele Biden chiar a lucrat mult. Am fost acolo şi el a spus că România a depăşit toate aşteptările ca membră a NATO, aşa că eu cred că trendul este unul bun.”, a spus ea în cadrul unui interviu acordat pentru Antena 3 CNN.