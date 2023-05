Care sunt obiectivele principale ale mandatului ambasadorului Kathleen Kavalec?

Ambasadorul american a oferit un interviu în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei” de pe Antena 3 CNN, unde a dezbătut mai multe subiecte. Printre acestea se numără obiectivele mandatului său și informații despre rata de respingere a vizelor.

,,Dați-mi voie să vă spun despre obiectivele mele pentru acest mandat. Întâi de toate este cooperarea şi întărirea securităţii şi am vorbit puţin despre cum face asta în ceea ce priveşte prezenţa militară şi sprijinul pentru creşterea capabilităţilor de apărare ale României.

În al doilea rând, creşterea comerţului şi a investiţiilor. Mă bucur să văd că un număr de companii americane operează aici, în jur de 960, este mai mult de dublu faţă de prima mea vizită aici şi 110 mii de locuri de muncă din România pot fi atribuite direct prezenţei americane aici. Deci, aş vrea să extindem şi să creştem această cooperare”, a afirmat Kathleen Kavalec.

Ambasadorul american la Bucureşti, Kathleen Ann Kavalec, mai vorbește despre promovarea schimburile comerciale şi investiţiile SUA în România.

,,A treia zonă este ceea ce noi numim întărirea democraţiei şi promovarea schimburilor între oameni. Această zonă este legată de cea de-a doua zonă pentru că este mai uşor să atragi companii americane să investească aici, iar ceea ce ne spun acestea că vor este un mediu transparent, stabil, cu stat de drept, unde să poată investi, unde pot fi siguri că deciziile despre taxe, despre regulamente nu se vor schimba constant.

Deci vor să vadă stabilitate şi să aibă o siguranţă a investiţiilor. Vor să ştie că există un sistem al statului de drept care le dă voie să rezolve disputele în justiţie, să poată fi abordate; de asemenea, se va implica în programe care sprijină îmbunătăţirea sistemului de justiţie, care promovează transparenţa şi guvernarea şi care sprijină mass-media liberă, inclusiv mass-media independentă”, a precizat ambasadorul american.

Kathleen Ann Kavalec, despre programul Visa Waiver: Am început să mă ocup de această chestiune

,,Este foarte importantă ca o democraţie sănătoasă să aibă o mass-media independentă puternică şi vibrantă, cu transparenţă în finanţarea, cu capacitatea de a investiga liber şi de a avea acces la informaţii şi la guvernare. Şi legat de asta, desigur sunt programe de schimb de experienţă. Deci, asta înseamnă schimbul de vizite, formare, educaţie în Statele Unite, schimburi educaţionale în ambele direcţii cu programul nostru Fullbright.

Aţi menţionat Visa Waiver, mi-ar plăcea ca România să intre în programul Visa Waiver. Am început să mă ocup de această chestiune chiar înainte de a veni în România. Am avut discuţii cu oficialii de la Departamentul de Securitate Internă. Cred că suntem pe un picior bun de plecare cu Guvernul român. Acest efort are două etape. Prima se referă la semnarea de acorduri privind schimbul de informaţii, care se poate baza pe ce am început deja. A doua se referă la analizarea ratei de respingere pentru vize.

Cred că împreună cu guvernul român putem susţine o campanie de informare care va îmbunătăţi calitatea cererilor, astfel ca cetăţenii să ştie cum să aplice cu succes pentru vize. Dar legat de asta, înainte să ajungem aici, e important să ştim că eliberăm deja multe vize. Cred că privind vizele pentru America vasta majoritate a cererilor e aprobată. Iar vizele noastre sunt valabile 10 ani. E uşor să fie reînnoite.

I-aş încuraja pe cei care au viză să o reînnoiască pentru că se poate face online, fără interviu. Sper că vom continua să eliberăm multe vize. Voi vizita departamentul de vize chiar mâine, pentru a-i întâlni pe câţiva solicitanţi. Vreau să-i întreb ce planuri au când ajung în SUA. Chestiunea aceasta e categoric o prioritate a mandatului meu”, a subliniat aceasta.

Despre rata de respingere a vizelor

Ambasadorul SUA a mai precizat că vrea să reducă rata respingerilor vizelor.

,,Vrem să reducem respingerile şi să eliberăm şi mai multe vize. Acum, cel puţin 9 din 10 (sunt respinse). Trebuie să reducem procentul vizelor refuzate. Parţial motivele ţin de informare. Oamenii trebuie să ştie să aplice pentru vize pentru care se califică, să înţeleagă ce le permite să facă această viză, cât timp le permite să stea în SUA, dacă pot munci sau nu.

Trebuie să aplice corect pentru viză, fie că e de turism sau pentru a munci. Ne vom strădui să-i informăm mai bine, astfel încât cererile lor să fie aprobate”, a declarat Kathleen Kavalec.