Se dorește o rată de refuz de sub 3% din totalul cererilor de viză: „Am primit deja un set de criterii”

Bogdan Aurescu a explicat că România urmărește scăderea ratei de refuz a cererilor de viză sub 3%. Deja a fost transmis un set consistent de informații clare cu privire la motivele pentru care anumite persoane nu pot primi viză spre SUA.

„Am discutat această chestiune a aderării României la programul Visa Waiver cu secretarul de Stat Blinken și cu secretarul Mayorkas. Am discutat despre cum să facem să reușim să implementăm ultimul criteriu care mai trebuie să mai fie realizat de România și anume ajungerea la o rată de refuz de sub 3% din totalul cererilor de viză care sunt.

Am adresat rugămintea secretarului Mayorkas și el a fost de acord să primim un set consistent de informații clare cu privire la motivele pentru care anumite cereri sunt refuzate, de ce o anumită cerere nu primește un aviz pozitiv. Am primit deja un set de criterii, dar aștept și informații cu privire la ponderea pe care fiecare criteriu o are în ansamblul acestor refuzuri”, a explicat ministrul pentru Digi24.

„Este nevoie de această campanie de conștientizare”

Bogdan Aurescu a explicat că în România este necesară o campanie de informare a modalității de obținere a vizei pentru zborurile peste Ocean. Ministrul de Externe a adăugat că programul de conștientizare va ajuta oamenii să obțină rapid viza pentru a nu se mai confrunta cu refuzuri constante.

„De regulă nu există o informare cu privire la refuzul vizei. Tocmai de aceea este nevoie de a face această campanie de conștientizare și atunci când cetățenii vor să aplice pentru o astfel de viză să se uite dacă pe lista aceea se regăsește cumva o situație în care persoana în cauză se află și poate să împiedice obținerea unei vize. De exemplu: unul dintre motive este că persoana în cauză are în cazier anumite infracțiuni și atunci ofițerul de vize de la consulatul american nu va aproba cererea de viză respectivă. (…)

Dacă există suspiciunea că persoana folosește o viză turistică, sau are intenția de a folosi o viză turistică nu doar pentru a vizita ci pentru a se stabili în SUA, într-un mod ilegal, atunci cu siguranță, cererea va fi refuzată.

Este păcat ca românii care nu îndeplinesc aceste criterii să aplice, să mai plătească și taxele care nu sunt chiar la îndemâna oricui zilnic, și eventual chiar să și repete cererile astea, în speranța că într-o zi vor avea noroc. Acest lucru trebuie evitat, pentru că dacă reușim să evităm o astfel de ipoteză numărul de cereri de viză refuzate va scădea”, a spus acesta.

„Vom miza pe sprijinul mass media”

Bogdan Aurescu a spus că speră ca realizarea campaniei de conștientizare să avanseze rapid și să aibă rezultatele dorite. Ba mai mult, acesta mizează pe sprijinul mass media în informarea cetățenilor.

„Vom avea un ghid oficial? Vom vedea. Nu pot să spun acum cum va arăta această campanie de conștientizare pentru că încă așteptăm aceste informații.

Sper să avansăm în realizarea acestei campanii comune de conștientizare și sper că ea va avea rezultate, și vom miza și pe sprijinul mass media în acest sens”, a mai declarat Aurescu.