În decembrie 2023, plata pensiilor nu va întârzia

În decembrie 2023, plata pensiilor nu va întârzia, dă asigurări preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice, Daniel Baciu.

Potrivit spuselor sale, plata pensiilor în decembrie 2023 nu va întârzia, chiar dacă poştaşii vor fi în minivacanţă. Exact ca-n trecut, pensiile nu vor întârzia, ci vor fi acordate mai devreme. CNPP este în grafic și virează banii spre Poșta Română. Pentru bănci, unde are convenții încheiate, nu are întârzieri.

Ce beneficii aduce noua lege a pensiilor?

Daniel Baciu a vorbit și despre noua lege a pensiilor, adoptată, joi, de Guvernul României.

Potrivit spuselor sale, un mare plus este că noua lege a pensiilor prevede ca toate veniturile brute vor fi luate în calcul la pensie de acum încolo. Pe scurt, pensiile vor fi majorate treptat. Prin „venituri brute” înțelegem: acordul global, primele, premiile, al 13-lea salariu şi sporurile. Ba mai mult, oamenii care au cotizat peste 25 de ani, dar au avut salariul minim pe economie, ar putea să aibă pensia dublată.

În plus, „există numeroase avantaje pentru cei din grupe speciale de muncă. Cei care au lucrat mai mult de 25 ani, stagiu de cotizare standard, vor beneficia de puncte suplimentare de stabilitate.” Totuși, „cel mai important lucru este noua formulă de calcul a pensiilor.” „Cu această nouă formulă de calcul practic” se înlătură „toate inechitățile acumulate de-a lungul timpului în sistem.”

De la 1 ianuarie 2024, va există o majorare de 13,8% a pensiilor și la 1 septembrie 2024, vor fi recalculate pensiile și majorate din nou. Astfel, în 2024, vor fi majorate pensiile de două ori. Cei cu pensii mici, care au cotizat la stat 36 de ani și au lucrat pe salarii minime pe economie, vor fi avantajați pe actuala formulă de calcul deoarece au cotizat o perioadă lungă.