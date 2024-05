Premierul Marcel Ciolacu: Românii ar putea merge în SUA fără viză din toamnă

Președintele PSD și premierul Marcel Ciolacu a anunțat luni seară, într-un interviu acordat postului Realitatea Plus, că autoritățile române se află în discuții avansate cu Statele Unite pentru eliminarea vizelor pentru cetățenii români.

Potrivit acestuia, decizia finală ar putea fi luată până la sfârșitul lunii septembrie și ar putea intra în vigoare începând din toamna acestui an.

„Decizia este luată, trebuie să îndeplinim aceste cerințe tehnice, acel prag de sub 3%. La sfârșitul lui septembrie ar putea să fie luată. Fac un apel la români să-și reînnoiască viza”, a declarat Marcel Ciolacu.

Premierul Ciolacu a subliniat că este necesar ca România să îndeplinească anumite cerințe tehnice, în special reducerea ratei de refuz a cererilor de viză sub 3%. În plus, el a adăugat că România are vot în cadrul Uniunii Europene pentru aderarea completă la Spațiul Schengen, o realizare pe care o anticipează pentru acest an.

Ambasadoarea SUA în România nu este așa optimistă precum Ciolacu pentru eliminarea vizelor în SUA

În timp ce ambasadoarea SUA în România, Kathleen Kavalec, estima anterior că eliminarea vizelor ar putea interveni abia în 2025, premierul Ciolacu pare să fie mai optimist în privința calendarului.

Totuși, este important de menționat că eliminarea vizelor pentru SUA este condiționată de scăderea ratei de refuz a cererilor de viză sub 3%, un obiectiv asumat de România și care necesită eforturi susținute din partea autorităților.

Premierul Marcel Ciolacu a vorbit anterior despre acest subiect în contextul discursului său la ceremonia dedicată „Zilei românilor de pretutindeni”, subliniind angajamentul său și al Guvernului pentru facilitarea călătoriilor cetățenilor români și pentru aderarea completă la Spațiul Schengen.

În ciuda opțiunilor divergente, premierul Ciolacu se arată optimist în ceea ce privește eliminarea vizelor pentru SUA și aderarea completă la Spațiul Schengen, subliniind importanța acestor obiective pentru cetățenii români.

Cu toate acestea, este necesară o abordare coordonată și eforturi susținute pentru a îndeplini cerințele tehnice și pentru a convinge partenerii internaționali de necesitatea acestor măsuri.

Astfel, chiar dacă unele estimări indică un interval de timp mai lung până la eliminarea vizelor pentru SUA și aderarea completă la Spațiul Schengen, premierul Ciolacu își exprimă încrederea în capacitatea României de a face progrese în aceste domenii și de a aduce beneficii semnificative cetățenilor săi.