Când intră pensia pe card în Octombrie

Pensionarii din România primesc o veste bună în această lună. Conform ultimelor informații oferite de Casa Națională de Pensii Publice, pensiile aferente lunii octombrie vor fi virate în avans, vineri, 11 octombrie 2024.

Casa de Pensii a stabilit că, în mod normal, pensiile pe card trebuie să fie virate până la data de 12 a fiecărei luni. Cu toate acestea, pentru luna octombrie, zilele de 12 și 13 sunt zile nelucrătoare, fiind weekend. Astfel, plata se va face vineri, 11 octombrie, pentru a evita întârzierea.

Această măsură îi vizează pe toți pensionarii care primesc banii pe card, aproximativ 2,6 milioane de persoane. Pe de altă parte, pensionarii care își primesc pensia prin poștaș au început să își primească banii încă din 2 octombrie, urmând ca plata să fie finalizată în cursul săptămânii viitoare.

Care pensionari primesc 100 de lei în plus?

Veștile bune nu se opresc aici. Pensionarii care au o pensie mai mare de 2.000 de lei vor primi în plus aproximativ 100 de lei. Acest lucru se datorează creșterii pragului de impozitare, o măsură anunțată anterior de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Începând cu 1 octombrie, pensiile sub 3.000 de lei nu mai sunt impozitate. Până acum, doar cei care aveau pensii sub 2.000 de lei erau scutiți de impozit.

Formula de impozitare este simplă: se aplică un impozit de 10% doar pentru suma care depășește pragul de 3.000 de lei. Iată câteva exemple de impozite aplicabile:

Pentru o pensie de 3.500 de lei, impozitul va fi de 50 de lei;

Pentru o pensie de 4.000 de lei, impozitul este de 100 de lei;

Pentru o pensie de 5.000 de lei, impozitul ajunge la 200 de lei.

Pentru o pensie de 5.500 de lei, impozitul ajunge la 250 de lei.

Pentru o pensie de 6.000 de lei, impozitul ajunge la 300 lei.

Pentru o pensie de 6.500 de lei, impozitul ajunge la 350 lei

Pentru o pensie de 7.000 de lei, impozitul ajunge la 400 de lei.

În medie, pensionarii vor primi cu 100 de lei în plus la pensie.

Pensionarii din România nu doar că își vor primi pensiile mai devreme, dar unii vor beneficia și de o sumă suplimentară datorită modificării pragului de impozitare. Aceasta reprezintă o ușurare financiară semnificativă, mai ales pentru cei cu pensii medii și mari, care până acum erau obligați să plătească impozit pe sume mai mici.