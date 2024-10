Cei care au primit bani în plus la recalcularea pensiei din cauza unor greșeli de calcul nu vor fi obligați să îi returneze

Senatul României a votat ca pensionarii care au primit bani în plus la recalcularea pensiei din cauza unor greșeli de calcul nu vor fi obligați să îi returneze. Acest lucru este prevăzut într-o propunere de lege care a fost votată favorabil de Senat, primul pas din procesul legislativ.

Proiectul de lege modifică Legea nr. 125/2014, astfel încât sumele acordate în plus din cauza erorilor de calcul la recalcularea pensiilor, conform Legii nr. 360/2023, să nu fie returnate, la fel cum era prevăzut și în Legea nr. 263/2010. După ce această modificare va intra în vigoare, va fi clar că banii primiți necuvenit de pensionari nu vor fi recuperați.

Unii pensionari vor fi nevoiți să dea banii înapoi

Totuși, regula rămâne aceeași pentru situațiile în care pensionarul a greșit, cum ar fi folosirea unor documente false, declararea unor informații incorecte care au dus la calcularea greșită a pensiei sau nerespectarea obligațiilor legale, cum ar fi cumulul pensiei cu alte venituri salariale sau independente. În aceste cazuri, banii primiți necuvenit trebuie returnați.

Scutirea de la plata sumelor primite din greșeală se va aplica indiferent de tipul de pensie de care beneficiază persoana în momentul în care se constată greșeala. Pentru ca această scutire să fie aplicată, autoritățile române trebuie să actualizeze normele Legii nr. 125/2014 în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a noii legi.

Noua lege va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României. Atenție! Proiectul trebuie mai întâi să fie adoptat de Camera Deputaților, aprobat de președinte și publicat în Monitorul Oficial pentru a deveni lege.

Sistemul de pensii a trecut printr-o schimbare semnificativă

Sistemul de pensii a suferit o schimbare importantă odată cu noua lege, care a modificat modul de calcul al pensiilor. De exemplu, persoanele care au contribuit la pensii timp de peste 25 de ani primesc puncte suplimentare, numite „puncte de stabilitate”. Fiecare punct valorează 81 de lei și se adaugă la calculul pensiei. Cei care au lucrat între 25 și 30 de ani primesc 0,5 puncte pentru fiecare an suplimentar. Cei care au lucrat între 30 și 35 de ani primesc 0,75 puncte pe an, iar cei cu peste 35 de ani de muncă primesc câte un punct pentru fiecare an.

De asemenea, pensionarii care au muncit în condiții deosebite sau speciale pot ieși mai devreme la pensie. Noua lege prevede și perioade suplimentare de cotizare pentru acești pensionari. Concret, pentru fiecare an muncit în condiții deosebite se adaugă 4 luni la vechimea lor, iar pentru fiecare an muncit în condiții speciale se adaugă 6 luni. Aceste luni se consideră vechime normală.