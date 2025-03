Călin Georgescu a declarat, sâmbătă, în cadrul protestului organizat de AUR în Piața Victoriei, că are încredere în magistrații români și în Curtea Constituțională, în ciuda dosarului în care este inculpat.

Totodată, el a surprins mulțimea anunțând că, deocamdată, nu își va depune candidatura la alegerile prezidențiale. Protestul a fost marcat de incidente, doi bărbați fiind reținuți de poliție, iar organizatorii au anunțat că acesta va fi ultimul miting AUR înainte de scrutinul din mai.

Întrebat despre acuzațiile care i se aduc, Călin Georgescu a declarat că își menține speranța în sistemul de justiție și în instituțiile statului:

„Eu în continuare am speranța în magistrații români, în procurori. Așa cum ați văzut, am speranță în Curtea Constituțională. Dacă se restabilește ordinea constituțională, lucrurile merg bine. Deci, eu în continuare merg pe linia legii. Indiferent, ceea ce am văzut până acum, continui să sper că există demnitate în această instituție care a făcut foarte mult rău.”