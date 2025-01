Călin Georgescu, fostul candidat la președinție, a reacționat la protestul organizat de AUR la București duminică, printr-o postare pe rețeaua X, în limba engleză, în care a subliniat importanța reluării turului II al alegerilor prezidențiale. Georgescu a declarat că aceasta reprezintă „singura cale pentru cei corupți să-și ceară iertare de la popor”.

Declarațiile sale au venit în contextul în care AUR a organizat un miting împotriva anulării rezultatului primului tur al alegerilor și pentru reluarea turului II, care a fost suspendat de Curtea Constituțională a României.

În postarea sa, Georgescu a subliniat că poporul român, trezit în conștiință, luptă pentru apărarea unui principiu fundamental al lumii libere: alegerile democratice.

El a menționat că reluarea turului II al alegerilor prezidențiale este esențială pentru consolidarea democrației în România și pentru corectarea unui abuz care a dus la întreruperea acestuia de către Curtea Constituțională a României (CCR).

The Romanian people, awakened in consciousness, are fighting for the only dignified principle of the entire free world: democratic elections and the resumption of the second round of the presidential elections (a round that was abusively interrupted by the Constitutional Court of… pic.twitter.com/BDaprVinkD

— Călin Georgescu OFFICIAL ACCOUNT (@CG_Romania) January 12, 2025