Liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a lansat luni un apel către patrioți, unioniști și partidele de dreapta să se unească într-un bloc suveranist pentru a susține candidatura lui Călin Georgescu la președinție.

Simion a afirmat că este dispus să poarte discuții individuale sau în grup, subliniind că diferențele din trecut ar trebui să fie lăsate în urmă.

Într-un comunicat de presă, George Simion a declarat: „Fac apel la toți patrioții din această țară, la toți unioniștii, la toți cei care au participat la această bătălie pe care am dus-o în ultimii cinci ani, indiferent ce ne-a separat, indiferent de diferențele dintre noi, e momentul să strângem rândurile.”

Simion a criticat alianțele dintre partidele politice precum USR și PSD, considerându-le trădări ale interesului național. El a spus că este timpul ca patrioții să se unească pentru a forma „un singur bloc suveranist” în jurul AUR.

Simion a subliniat importanța unității și a interesului național, punctând că „am avut multe divergențe sau diferențe, dar fiți oameni și înțelegeți că mai presus de orice trebuie să punem interesul patriei. Este timpul să fim uniți prin iubire, prin unire, prin pace.”

George Simion a susținut că AUR este de partea „președintelui votat de popor, Călin Georgescu”, și a criticat încercările de a promova alți candidați, precum Nicușor Dan.

„Trebuie să ne alegem președintele, cel votat de popor, pe Călin Georgescu, nu cel pe care încearcă să îl inventeze unii și alții,” a spus liderul AUR.

Simion a subliniat că AUR își dorește stabilitate și democrație în România, reafirmând susținerea pentru apartenența țării la Uniunea Europeană și NATO. El a adăugat că AUR nu dorește haos, ci stabilitate, criticând decizia Curții Constituționale de a anula alegerile prezidențiale.

„Nici noi nu ne dorim haos, cred că nimeni nu îşi doreşte haos în ţara noastră. De aceea, este important să fie linişte. Am venit să ţinem un moment de reculegere. Am văzut unele ştiri că am vrea să votăm.

N-am venit să votăm şi suntem conştienţi în ce punct ne-a adus Curtea Constituţională şi felul în care nu au funcţionat instituţiile statului român. România trebuie să fie o ţară democratică, o ţară măreaţă, o ţară care să aparţină lumii libere, în Uniunea Europeană şi în NATO, cu încredere în potenţialul pe care îl are”, a declarat Simion.