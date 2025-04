Călin Georgescu, fost candidat la președinția României și câștigător al primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024, a lansat o serie de acuzații fără precedent într-un interviu acordat jurnalistului american Tucker Carlson. Într-o ediție recentă a emisiunii „The Tucker Carlson Show”, Georgescu a afirmat că România ar fi, de fapt, sub controlul Franței, iar actualul președinte ar fi chiar Emmanuel Macron.

„Actualul președinte al României este Macron!”, a declarat Georgescu, susținând că puterile externe au influențat în mod constant politica de la București.

După instalarea administrației Trump la Washington, influența asupra României s-ar fi mutat de la Washington la Paris, afirmă Călin Georgescu, care susține că Emmanuel Macron ar fi, în realitate, cel care conduce România.

„Am fost acuzat fals de interferențe străine, rusești, exact cum a fost acuzat în trecut președintele Trump. Cu toate acestea, nu există dovezi. Întreg sistemul din România este controlat de puteri străine. Înainte a fost controlat de fostul secretera de stat, Blinken, iar după administrația Trump este complet controlat de Franța. Actualul președinte al României este Macron. În mod clar, eu am venit din afară. Am fost un proscris. Nu am avut niciun fel de suspiciune, în primul tur, iar povestea mea a fost complet dedicată poporului meu”, a mai spus Georgescu.