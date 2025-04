Robert Turcescu a adus în atenție un punct de vedere neașteptat legat de alegerile recente, susținând despre Călin Georgescu că ar fi avut șanse mari să câștige primul tur de scrutin cu o majoritate semnificativă de voturi, de peste 60%.

Jurnalistul a argumentat că lipsa lui Georgescu din cursă va afecta substanțial procesul electoral, iar mulți susținători ai acestuia se vor abține de la vot sau vor alege să scrie numele său pe buletinele de vot.

Potrivit afirmațiilor lui Robert Turcescu, în cazul în care Călin Georgescu ar fi rămas în competiție, acesta ar fi câștigat primul tur de alegeri cu un scor considerabil de 60%.

Turcescu susține că ceilalți 10 candidați ar fi totalizat un procent de aproximativ 40%, ceea ce ar fi plasat candidatul suveranist mult în fața lor.

Turcescu a continuat să explice cum ajunge la această concluzie, referindu-se la procentele înregistrate de George Simion, care se situează între 28 și 35%.

Turcescu a adus în discuție și scorul lui Victor Ponta, estimându-l la aproximativ 17%. Potrivit acestuia, atât George Simion, cât și Victor Ponta împart voturile susținătorilor suveraniști și georgiști, iar împreună totalizează aproximativ 50% din electorat.

„Dacă ne uităm la procentele lui George Simion, ele sunt unii zic de 35%, alții zic vreo 28, haideți să facem o medie să zicem 30% la ora asta are George Simion și recunosc și cei mai mari adversari ai lui Simion.

Mai puneți vreo 20% de procente la Ponta dacă facem tot așa o medie, hai poate nu are Ponta 20, poate are 17, și cu 33 de la Simion, acolo ajungem. Simion plus Ponta, adică cei își împart cumva bazinul ăsta suveranist-georgist spuneți-i cum vreți, totalizează 50 de procente”, explică jurnalistul.