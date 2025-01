Călin Georgescu nu are încredere în medicină și pune la îndoială știința care stă la baza progresului umanității. El afirmă că medicina ar fi fost creată ca un instrument al fricii.

Într-o înregistrare din anul 2016, devenită virală pe rețelele sociale, el contestă vehement competențele medicilor, care urmează ani întregi de pregătire, susținând că nimeni nu poate ști mai bine decât el ce simte, chiar dacă este vorba de un specialist.

Georgescu își continuă teoria, spunând că „energia Universului” este cea care ne poate oferi abundență, dacă ne lăsăm ghidați de natură. În viziunea lui, frica ar fi ceea ce împiedică oamenii să înțeleagă această legătură profundă cu natura.

Omul, prin poziția sa bipedă, este legătura dintre Mama și Tatăl Ceresc, spune el. Energia Universului curge prin noi, dar nu o înțelegem pentru că ne temem să nu pierdem ceva, afirmă el. Tot el susține că întreaga societate ar fi construită pe această teamă, inclusiv relația dintre oameni și medicină.

Călin Georgescu a spus, anul trecut, că are o familie creștin ortodoxă. Bunicii lui au fost preoți ortodocși, dar tatăl său, Scarlat Georgescu, a avut altă carieră: a fost mai întâi militar, apoi inginer. Politicianul spune că nu este antisemit. El se consideră creștin „prin sânge și educație”. România este țara sa, un dar primit de la Dumnezeu prin iubire.

„Eu nu sunt antisemit. Eu sunt creștin prin sânge, prin formarea mea, deci nu am cum să fiu antisemit. Toți bunicii mei au fost preoți ortodocși, în afară de tata care a fost militar și apoi s-a orientat către inginerie. Aici este țara noastră, nu am primit-o în dar nici de la Bruxelles, nici de la Washington, am primit-o în dar de la Dumnezeu, prin puterea iubirii.

Asta este un fapt și fiind așa, totul se poate discuta, pentru că sunt în țara mea. Nu poate să vină cineva din afară să îmi spună ce să fac. Eu îi respect total, dacă ei mă respectă pe mine”, a precizat el într-un interviu.