Calendar ortodox, 29 august. Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Ce nu ai voie să faci astăzi!

În calendarul ortodox pe 29 august este Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul. Sfantul Ioan Botezatorul si Inaintemergatorul Domnului, numit de traditie „Ingerul Pustiei”, avea sa impartasesca soarta majoritatii proorocilor lui Israel, al caror ilustru sir il incheie: marturisind adevarul pana la capat si incumetandu-se sa-l certe cu asprime pe regele Irod Antipa pentru ca traia in desfranare cu Irodiada (care-i era cumnata), in cele din urma i se taie capul (Irodiada a uneltit, Salomeea a cerut si Irod a dispus, impartind toti trei un pacat mai mare decat toate cele savarsite pana atunci). Vechiul Israel, intruchipat de cei trei calai orbiti de patimi, isi traia astfel trufasa agonie, tavalindu-se inca o data in sange sfant, dar Noul Israel al credintei, propovaduit de Ioan, rasarea cu Hristos, spre lumina si mantuirea neamurilor: „La ai Mei am venit, si ai Mei nu M-au primit; chema-voi neamurile, si acelea Ma vor preamari”.

I-a fost atribuit supranumele de „Inaintemergatorul” datorita faptului ca a anuntat venirea lui Hristos. Conform Evangheliei, Irod, in cadrul celebratii zilei sale de nastere, ordona taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul, la cererea Irodiadei. In acea perioada, Ioan Botezatorul era in temnita din Castelui lui Irod de la Maherus. Motivul intemnitarii este unul simplu: Ioan il critica public pe Irod pentru traiul nelegiut de care a dat dovada alaturi de Irodiada, sotia fratelui sau. Urandu-l pana in maduva oaselor, aceasta ii cere fiicei sale, Salomeea sa ii spuna lui Irod ca doreste capul lui Ioan ca rasplata. Irod, de teama ca Ioan Botezatorul ar putea invia, decide doar trupul acestuia sa fie dat ucenicilor pentru a fi inmormantat la Sevastia, pe cand capul sau a fost ingropat de catre Irodiada in curtea sa.

Tradiții și obiceiuri. Nu se fac aceste lucruri

Există și o mulțime de obiceiuri mai mult sau mai puțin știute care se respectă în această zi. În ziua aceasta nu se lucrează, nu se spală și nu se fac munci ale câmpului. totuși, există și multe alte tradiții și obiceiuri mai puțin știute. Acestea se țin cu sfințenie de bătrâni, însă odată cu trecea timpului au încetat să mai fie transmise din generație în generație. Astfel tot mai puține persoane ajung să le cunoască și să le respecte în continuare.

Unul dintre cele mai vechi obiceiuri neștiute este acela de a duce la biserică, spre sfințire, mere, pere, castraveți și struguri. Aceste fructe se împart celor flămânzi și săraci, copiilor și bătrânilor. Fructele se împart în amintirea sufletelor plecate dintre cei vii și nu numai. Pachete cu struguri și pâine caldă se împart și pentru bunăstarea familiei, pentru liniște în casă și pentru spor la toate activitățile pe care le întreprindem.

Poate toată lumea știe că este bine să postești în această zi, însă puțini sunt cei care știu că este ideal să ținem post negru și să consumăm doar o turtă de mălai sau grâu. Acest obicei se ține în special pentru sănătate și iertarea păcatelor. Încă din seara de dinaintea sărbătorii nu se mai consumă nimic, decât apă, până ziua de după Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Este absolut interzis în această zi de mare sărbătoare să consumi vin roșu, pentru că această băutură reprezintă sângele Sfântului Ioan, dar și al Mântuitorului Iisus care suferă în această zi tragică pentru cel care i-a prevestit venirea în lume. Și varza este interzisă pentru consum, doarece pe această legumă s-ar fi tăiat capul sfântului. Nici fructele rotunde nu sunt permise azi deoarece simbolizează forma capului care a fost tăiat.

Nu se taie cu cuțitul, tot din respect pentru marea sărbătoare a creștinilor, așa că poți găsi prin casă alte unele cu care împarți în două fructele sau legumele.

