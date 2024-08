Asociez cafeaua cu ieșirile în oraș cu prietenii sau cu zilele pe care mi le petrec cu tata, când bem o cafea bună și discutăm despre viață. Este vorba și despre curiozitate: dorința mea constantă de a încerca noi sortimente de cafea care îmi trezesc toate simțurile.

Ana Luminița Anghel, fondatoarea Ethnic Plantation Coffee, este una dintre persoanele care privesc universul cafelei cu aceeași pasiune ca și mine. Iar povestea ei merită spusă, pentru că antreprenoarea a reușit să-și transforme dragostea pentru cafea într-un business de succes, conform Infofinanciar .

Anumite persoane ajung pe culmile succesului și vin cu povești impresionante în spate. Luminița Anghel s-a confruntat cu provocări, piedici, dar în final a reușit să pună pe picioare o afacere de succes. Povestea ei a început după finalizarea studiilor. Aceasta a terminat Facultatea de Chimie în cadrul Politehnica București, primind astfel titulatura de inginer chimist.

După terminarea facultății, s-a întors acasă la părinții săi în Măcin, județul Tulcea. Dar, era nerăbdătoare să muncească și să-și înceapă parcursul profesional. Astfel, a venit la București pentru a-și căuta un loc de muncă.

„Aici a început o experiență foarte grea. Am închiriat o garsonieră, am început să lucrez la un centru de închirieri casete video în Drumul Taberei. Ulterior, o prietenă m-a ajutat să obțin un post de profesoară de chimie la un liceu în București. Apoi, m-am angajat și ca profesor logoped la o școală specială, deoarece banii nu îmi ajungeau să plătesc chiria” a spus aceasta.

Dar, viața avea alte planuri pentru ea. Directorul școlii speciale la care lucra i-a oferit oportunitatea de a merge la un interviu pentru un post de inginer în industria alimentară.

Nu am stat în această fabrică decât 4-5 ani, dar a fost un salt imens, acumulând foarte multe cunoștințe în domeniul alimentar și o experiență extraordinară” a spus aceasta.

Astfel, prin multă muncă și pasiune, Luminița a reușit rapid să crească în companie și să capete experiență. „Am început să lucrez și în scurt timp am devenit șef de schimb. În 3 ani, am devenit directoare de cercetare-dezvoltare. Eram responsabilă, alături de directorul de fabrică, de rețetare, materii prime, inovație.

Era un anunț la fabrica de croissante și snacks-uri Star Foods, o firmă grecească renumită la acea vreme. La interviu, au fost câteva sute de proaspeți ingineri și am fost acceptată” a explicat Luminița Anghel.

Parcursul profesional al Luminiței s-a schimbat când a citit un anunț în ziar. Se deschidea o nouă fabrică de cafea în București, Elite România. A reușit să se angajeze și așa a început un nou capitol din viața ei.

„A fost cea mai grozavă experiență a vieții mele, deoarece acești oameni au investit în mine, necondiționat. Am fost trimisă în Israel, Elveția, Belgia, Polonia, Germania, Brazilia și alte țări, unde am învățat totul despre cafea: soiuri, degustări, știința cafelei, inovații, tehnologii, rețetare. Am avut ocazia să cunosc și să experimentez în străinătate toate noile tehnologii la acea vreme.

Pe lângă toate aceste lucruri, am implementat standarde de calitate ISO/HACCP, iar atunci nu se știa cam nimic despre ele în România. Am început ca inginer-tehnolog, în câteva luni am devenit director de calitate și apoi directoare de cercetare dezvoltare” a povestit aceasta.