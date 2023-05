Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar vor intra, miercuri, în grevă de avertisment, în intervalul orar 11:00 – 13:00, timp în care cursurile nu vor avea loc, au anunţat, marţi, într-o conferinţă de presă, preşedinţii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţiei Naţionale Sindicale „Alma Mater”.

Potrivit sursei citate, în cazul în care nu vor exista reacţii din partea autorităţilor, organizaţiile sindicale ameninţă cu greva generală, începând din data de 22 mai 2023.

„Am demarat protestele în luna decembrie 2022, proteste care au continuat şi în lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie şi ultimul mare protest în data de 10 mai, când în Bucureşti au protestat 15.000 de oameni.

Din păcate, Guvernul României a fost impasibil, chiar dacă am avut discuţii la nivel înalt, atât cu premierul, cât şi cu preşedintele Partidul Social Democrat. Au fost doar promisiuni nepuse în practică. Am demarat un referendum, aşa cum am anunţat la un moment dat, privind declanşarea grevei generale.

Suntem în măsură acum să anunţăm rezultatele acestui referendum şi, evident, ceea ce va urma după acest referendum, pentru că referendumul a fost pentru declanşarea grevei generale. Nemulţumirile sunt arhicunoscute. Nu cred că mai este momentul să le amintim. De la salarii umilitoare, prăbuşire a puterii de cumpărare din cauza inflaţiei, anomalii în ceea ce priveşte salarizarea celor care ocupă funcţii de conducere şi altele.

Prin urmare, în urma acestui referendum, la nivelul Federaţiei Sindicatelor din Învăţământ, procentul pentru grevă este de 71,29% din total membri de sindicat, ceea ce înseamnă foarte mult. Ca fapt divers, la ultima grevă care a avut loc în urmă cu aproape 18 ani, procentul celor care au intrat în grevă, în primă fază, a fost undeva la 60%. Este voinţa oamenilor de a declanşa conflictul colectiv de muncă şi de a intra în grevă generală”, a declarat preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Simion Hăncescu.

Nu se mai acceptă tergiversarea

La rândul său, Marius Nistor, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”,s subliniat că membrii de sindicat nu mai pot accepta „tergiversarea adoptării unor decizii care să contribuie la rezolvarea problemelor şi a nemulţumirilor” pe care le au.

„Aş vrea să nu repet sub nicio formă motivele care au condus la declanşarea acestor acţiuni de protest fără precedent în sistemul de învăţământ românesc, în învăţământul preuniversitar şi universitar.

Conform datelor referendumului declanşat de Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, împreună cu Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Naţională a Sindicatelor din Învăţământ Universitar „Alma Mater”, din cei 70.000 de membri de sindicat, 73,23% s-au exprimat în favoarea declanşării grevei generale cu începere din 22 mai.

Greva generală va fi precedată, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, de declanşarea unei greve de avertisment, care va avea loc cu începere din 17 mai, în intervalul orar 11:00 – 13:00, cu încetarea tuturor activităţilor specifice care ar trebui să se desfăşoare în unităţile de învăţământ preuniversitar.

Participarea masivă a colegilor noştri la marşul de protest din data de 10 mai 2023 s-a constituit într-un mesaj extraordinar de puternic pentru Guvernul şi Parlamentul României. Nu mai putem accepta tergiversarea adoptării unor decizii care să contribuie la rezolvarea problemelor şi a nemulţumirilor colegilor noştri – personal didactic, auxiliar şi nedidactic. Implicarea fără precedent a tuturor celor care lucrează în sistemul de învăţământ şi, repet, personal nedidactic, personal didactic auxiliar, personal didactic de predare, personal care ocupă funcţii de conducere, îndrumare şi control, arată că au fost mai presus de funcţia pe care o ocupă şi mai presus de apartenenţa sindicală, solidaritatea şi unitatea de acţiune sindicală, lucru care creează o obligaţie pentru noi să nu-i dezamăgim şi să facem tot ceea ce depinde de noi, în calitate de reprezentanţi ai colegilor noştri, pentru rezolvarea şi soluţionarea problemelor cu care se confruntă”, a transmis Nistor.

Se cere respectarea grilei negociate

În opinia preşedintelui Federaţiei Naţionale Sindicale „Alma Mater”, Anton Hadăr, grila de salarizare discutată şi agreată cu autorităţile competente trebuie respectată.

„Atragem atenţia că toate grilele pe care le-am discutat în decembrie anul trecut şi în ianuarie anul acesta trebuie luate în seamă. Altfel spus, am ţinut seama de ceea ce, de luni bune, fostul ministrul al Educaţiei Sorin Câmpeanu, şi actualul ministru al Educaţiei, doamna Ligia Deca, au spus că salariul începătorului va fi egal cu salariul de 6.789 de lei şi acela va fi luat în seamă. Aşteptăm ca aceste grile să fie luate în seamă şi aprobate, pentru că aşa au fost discuţiile!”, a afirmat Hadâr.

Săptămâna trecută, salariaţii din învăţământ din toate judeţele ţării au participat la un marş de protest organizat de către federaţiile sindicatele din Educaţie. Acţiunea a avut scopul de a atrage atenţia asupra problemelor cu care se confruntă sistemul de învăţământ românesc, în mod special, angajaţii – personalul didactic, nedidactic şi didactic auxiliar.

Revendicările sindicaliştilor din educaţie vizează: majorarea salariilor personalului din învăţământ, în conformitate cu importanţa socială a muncii prestate, plecând de la principiul salariul profesorului debutant să fie cel puţin egal cu salariul mediu brut pe economie, salarizarea întregului personal didactic de predare urmând să se realizeze în mod progresiv, în raport de funcţie, studii, vechime şi grad didactic; instituirea regulii indexării anuale a salariilor personalului plătit din fonduri publice, cu rata inflaţiei; plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar şi nedidactic.

De asemenea, sindicaliştii solicită acordarea sporurilor pentru condiţii de muncă personalului din învăţământ; acordarea drepturilor prevăzute în legislaţia în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile (decontarea navetei, plata indemnizaţiei de instalare, acordarea concediului de odihnă suplimentar, compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat etc.); creşterea anuală a investiţiilor în învăţământ, pentru îmbunătăţirea bazei materiale şi a infrastructurii; renunţarea la aplicaţia EduSal şi înlocuirea acesteia cu un program informatic de salarizare gestionat şi administrat de Ministerul Educaţiei.

Sindicatele din Educaţie au demarat protestele încă din luna aprilie a acestui an, când au pichetat timp de două zile (pe 25 şi 26 aprilie) sediul Guvernului.