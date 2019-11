Gigi Becali nu se uită la bani atunci când vine vorba despre familia lui. Latifundiarul din Pipera a decis să-I facă un cadou fabulos fiicei sale imediat după nuntă. Acesta a trimis-o pe Teodora și pe soțul ei într-o destinație de vis la care visează toți tinerii căsătoriți. Teodora s-a căsătorit în urmă cu două săptămâni cu Mihai Mincu.

Teodora și Mihai au strâns peste un million de euro ca dar de nuntă. Doar Anamaria Prodan le-ar fi oferit 10 000 de euro în dar.

Acum, Teodora și Mihai au plecat în luna de miere. Au ales Bora Bora ca destinație exotică, dar au mers și în California și la Hollywood. Vacanța le-a făcut-o cadou chiar Gigi Becali.

Gigi Becali a precizat că nu a dat un milion de euro ca dar de nuntă. „Nu am dat nici un milion de euro! Nu trebuie să le dau eu bani la copii, cum să-i dau eu un milion, toată averea e a fetelor mele, împărţită! Păi, eu pentru cine am făcut avere? Să o iau la groapă eu? Dacă vor moşteni tot ce am, pentru ce să le dau un milion de euro… daca toţi banii sunt ai lor, ele să îmi dea mie”, a spus Gigi Becali la România TV.

Becali le-a ținut în puf pe fiicele sale încă din copilărie. „Au bani ele de mici! Le-am dat să-şi facă toate poftele, să ducă lipsă de nimic, niciodată! Luna de miere? Ştiu ei mai bine, au bani, au şcoală mai multă, ştiu mai bine ca mine unde să se ducă”, a mai spus latifundiarul din Pipera.

Gigi Becali a recunoscut însă că a dat 15.000 de euro la chelneri. „Am dat la ospatari, nu ştiu… 15.000 de euro, ca să se bucure, că mai bine fac o jertfă pentru oameni care s-ar bucura pentru 200 de euro mai mult decât noi pentru nuntă. Sunt copiii care cîştiga 200 de lei pe lună şi daca le dau 1.000 de lei e bucurie să ducă acasă. Şi atunci eu fac milostenie pentru fetele mele, Maica Domnului, aşa fac tot ce fac, fac pentru ele”, a dezvăluit Becali.

Întrebat dacă îşi respectă promisiunea că se va retrage în munţi după ce îşi mărită fetele, Gigi Becali a dat-o la întors. „Mă retrag dacă mă lasă nevasta, eu mă retrag după ce le mărit să vad şi nepoţii, trebuie să mă lase nevasta, nu pot de capul meu”, a mai spus Becali care a făcut și alte dezvăluiri de la nunta Teodorei.

„A fost o nuntă frumoasă, m-am bucurat tare, toţi au spus că a fost cea mai frumoasă nuntă la care au fost, mă mândresc că trebuia să fac o nuntă ca Becali, nu? Aţi văzut ce am zis acolo, că ele sunt prinţese şi fete de împărat, că eu sunt, pentru România sunt împărat, chiar dacă nu am coroană, aşa m-a lăsat Dumnezeu, împărat. Îl vezi pe altul în România împărat în locul meu? Eu n-am nevoie de preşedinte, eu sunt împărat”, a mai spus Gigi Becali la România TV.

