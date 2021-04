BVB închide în scădere prima ședință a săptămânii

Indicele principal BET s-a depreciat cu 0,26%, până la 11.273,23 de puncte, BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 37 de acţiuni de la BVB, a consemnat o scădere de 0,22%, în timp ce indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a pierdut 0,25% din valoare.

Simultan, indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii, a încheiat şedinţa în scădere cu 0,16%, iar indicele SIF-urilor, BET-FI, a închis pe minus cu 0,31%.

Totuși, indicele BET-NG, care măsoară evoluţia celor zece companii energetice şi de utilităţi, s-a apreciat cu 0,19%.

Pe Piaţa Reglementată, cele mai tranzacţionate au fost acţiunile Nuclearelectrica, care au generat schimburi în valoare de 4,693 milioane de lei, urmate de titlurile SSIF BRK Financial Group – cu 2,286 milioane de lei, şi de cele ale Romgaz – 1,849 milioane de lei.

Cele mai bune evoluţii au fost înregistrate de acţiunile Grup Industrial Electrocontact, în creştere cu 13,85%, Promateris (+10,53%) şi SSIF BRK Financial Group (+7,16%).

De asemenea, cele mai importante scăderi au fost consemnate de titlurile Condmag (-5,26%), Ropharma (-3,42%) şi STK Emergent (-2,99%).

O mare companie plănuiește o listare la BVB

Blue Air a înregistrat în 2020 o „pierdere de pandemie” de peste 60 de milioane de euro, anunță Oana Petrescu, directorul general al operatorului aerian românesc. Pandemia a afectat grav sectorul transportului aerian la nivel mondial. CEO-ul companiei spune că în 2019 a avut un profit de 11 milioane de euro. Mai mult, Conducerea Blue Air plănuieşte să listeze o emisiune de obligaţiuni la Bursa de Valori Bucureşti în octombrie 2022.

„Avem an financiar care se termină la 30 septembrie şi în 2020 l-am încheiat aşa cum ne aşteptam. Suntem în curs de auditare a situaţiilor noastre financiare la finele lunii septembrie 2020 şi o să ieşim cu cifrele respective când le avem.

Practic, pierderea noastră de pandemie a fost de peste 60 de milioane de euro, aşa cum am prevăzut şi atunci când am făcut solicitarea de credit către stat. Cu un an înainte devenisem profitabili, reuşisem să ajungem la un profit de 11 milioane de euro, iar în anul 2020 ar fi trebuit să acoperim toate pierderile din urmă date de expansiunea accelerată. Din păcate, pandemia ne-a dus în spate doi ani, dar suntem siguri că o să ne revenim”, a spus Oana Petrescu, CEO-ul companiei