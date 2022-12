Potrivit unui raport transmis vineri, 16 decembrie, de Bursa de Valori București (BVB), tranzacţiile privind vânzarea acţiunilor ordinare deţinute de Fondul Proprietatea la OMV Petrom au fost decontate. Astfel, raportul arată că Fondul Proprietatea nu mai detine nicio actiune la OMV Petrom.

Fondul Proprietatea nu mai detine nicio actiune la OMV Petrom

„Decontarea tranzactiilor privind vanzarea a 1.777.067.726 actiuni ordinare, reprezentand intreaga participatie detinuta de Fondul Proprietatea S.A. la OMV Petrom S.A., urmare a finalizarii unei oferte de plasament privat accelerat lansate in data de 13 decembrie 2022

Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic (“FTIS”) al Fondul Proprietatea S.A (“Fondul”/ “Fondul Proprietatea”), doreste sainformeze actionarii ca tranzactiile privind vanzarea a 1.777.067.726 actiuniordinare, reprezentand intreaga participatie detinuta de Fondul Proprietatea la OMV Petrom S.A., urmare a finalizarii unei oferte de plasament privat accelerat mentionate in anuntul de lansare publicat in data de 13 decembrie 2022 si a anuntului subsecvent privind tranzactia publicat in data de 14 decembrie 2022, au fost decontate astazi. Prin urmare, Fondul nu mai detine nicio actiune la OMV Petrom S.A.”, se arată într-un raport transmis de Bursa de Valori București (BVB).

Veniturile brute rezultate din tranzacţie se ridică la peste 764,139 de milioane de lei

Potrivit raportului transmis de BVB, preţul de vânzare al acţiunilor a fost stabilit la 0,43 lei/acţiune, iar veniturile brute rezultate din tranzacţie se ridică la peste 764,139 milioane lei şi vor fi utilizate pentru implementarea Mecanismului de Control al Discount-ului Fondului, astfel cum este prevăzut în Declaraţia de politică investiţională a Fondului, prin finanţarea programului de răscumpărare, şi/sau plata potenţialelor dividende către acţionarii Fondului Proprietatea, în absenţa unor condiţii sau circumstanţe excepţionale de piaţă şi sub rezerva oricăror restricţii impuse de reglementările legale sau fiscale din România şi a aprobării acţionarilor, precizează sursa citată.

Erste Group Bank AG şi SSIF Swiss Capital au acţionat în calitate de Joint Global Coordinators şi Joint Bookrunners, iar Banca Comercială Română şi Auerbach Grayson and Company LLC au acţionat în calitate de Joint Bookrunners în cadrul tranzacţiei.