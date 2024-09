Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat că eliminarea schemei de plafonare a prețurilor la energie electrică, programată pentru 1 aprilie 2025, nu ar trebui să ducă la dublarea facturilor românilor.

Într-un interviu acordat postului Digi24, el a subliniat că guvernul lucrează la identificarea unor noi măsuri de subvenționare care să protejeze consumatorii vulnerabili și să prevină o creștere semnificativă a costurilor pentru aceștia.

Burduja a explicat că actuala schemă de plafonare, valabilă până la începutul lunii aprilie 2025, va fi înlocuită cu soluții mai direcționate, menite să sprijine în mod specific consumatorii vulnerabili – cei care au dificultăți în plata facturilor la energie electrică și gaze naturale.

Ministrul a subliniat că statul român își propune ca aceste familii să nu resimtă creșteri majore ale costurilor de energie, subliniind că actualele facturi pentru un consum de sub 100 kWh pe lună se situează în jurul valorii de 45 de lei, o sumă rezonabilă pentru cei cu venituri medii și ridicate, dar care poate reprezenta o povară pentru cei cu venituri mici.

Ministrul a subliniat necesitatea unei ajustări a politicilor naționale pentru a se alinia cerințelor europene.

În prezent, plafonarea prețurilor la energie nu face diferențe între categoriile de consumatori, ceea ce înseamnă că atât cei cu resurse financiare, cât și cei aflați în dificultate beneficiază de aceleași măsuri.

”Schema actuală ține cont de nivelul de consum, dacă un român este dintre cei mai bogați reprezentanți ai societății și are un apartament gol în centrul Bucureștiului are același prag la factură ca un român care se chinuie cu trei copii într-un cartier sărac din țara asta și are un consum sub 100 de kWh. Această abordare la nivel european nu poate continua, Comisia Europeană a spus clar, dar ne încurajează să găsim soluții pentru sprijinirea consumatorilor celor care sunt cu adevărat vulnerabili.”, continuă el.