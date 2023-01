Ce i-a oferit președintele Radev și miniștrii săi pentru a se încheia acest acord? Și se întrevede o umbră rusească în spatele acestui acord, ce opinii au apărut în mass-media? Există temeiuri cu privire la suspiciunile formațiunii Continuăm Schimbarea că se încearcă revenirea la rezervele de gaz de la Gazprom, de data aceasta prin Turcia? Continuăm Schimbarea vrea și o interpelare a ministrului bulgar al energiei, Rosen Hristov.

O reușită în diplomația gazelor

Cert este că președintele Radev și miniștrii săi interimari au înregistrat o reușită în diplomația gazelor cu vecina de la sud a Bulgaria. Astfel au fost asigurate pentru 13 ani consecutiv stații de descărcare și regazificare pentru 14 petroliere pe an la cele cinci terminale turcești, precum și transferul acestui combustibil regazeificat, care este de peste 1,5 miliarde de metri cubi, de-a lungul rețelei lor până la granița cu Bulgaria.

Ceva care era aproape de neconceput până de curând, pentru că, după cum spun experții în gaz, fiecare moleculă de gaz care se află în rețeaua vecinei de la sud, devine turcească. Altfel, eforturi de conectivitate au fost făcute.

Începând cu anul 2009, când Gazprom a oprit gazul către Bulgaria în primele zile ale lunii ianuarie și a provocat prima criză a gazelor, a fost semnat un memorandum de interconectare cu sistemul de transport al Turciei, dar în afară de această intenție nu s-a mai întâmplat nimic.

Chiar în ziua semnării acordului cu Botas, 24 Chasa a întrebat participanții la negocieri ce se află în spatele acestui lucru. Această oportunitate asigurată pentru 1,5 miliarde de metri cubi de gaz completează mixul pentru Bulgaria de 1 miliard de metri cubi de gaz azer și încă pe atât livrări rezervate prin viitorul terminal de la Alexandroupolis. Dar de ce există acord din partea turcă?

Gazul lichefiat pe care Bulgargaz îl va cumpăra de la diferite companii și îl va descărca la terminalele turcești, se va putea livra la punctul de intrare Strandja – Malkochlar. Prin acesta, înainte de construirea Turk Stream, intra gazul rusesc în Turcia.

Capacitatea de intrare a Bulgariei este de 4 miliarde de metri cubi pe an, mult mai mult decât are țara nevoie. Experții spun că, dacă există interes comercial de la Botas, aceasta poate crește la 6 miliarde. Scăzând 1,5 miliarde de metri cubi pentru piața bulgară, rămâne posibilitatea de a transporta încă 4,5 miliarde de metri cubi.

Perspective mari în comerțul cu gaz non-rusesc

Prin urmare, una dintre opțiunile de cooperare este posibilitatea Turciei și Bulgariei de a face comerț și a transporta gaze. Prin teritoriul Bulgariei, acesta poate merge în România, Moldova și Ucraina, precum și în Serbia, Bosnia și Ungaria. Pentru transfer de gaze în direcția Vest, există capacitate liberă în Balkan Stream, precum și în viitoarea legătură de gaze cu Serbia, scria sursa citată la data de 3 ianuarie.

L-am întrebat și pe ministrul bulgar al energiei, Rosen Hristov, dacă în spatele acestui acord dintre Bulgargaz și Botas există vreo urmă rusească. Sunt justificate îndoielile „semnezi cu Turcia, primești din Rusia”? „Nu există nicio umbră rusească”, a răspuns el. Și a explicat că au fost necesare zile de efort pentru a depăși reticența Turciei de a negocia cu guvernul și companiile bulgare din cauza punctelor negative acumulate în timpul guvernului anterior de la Sofia.

„Noi am venit cu argumente și le-am spus de ce această afacere este benefică pentru ei. Turcia are infrastructura, le-am spus, sunteți deja în siguranță, aveți surplus, este în interesul vostru să vindeți. Nu am făcut ceva unic, doar negocieri bune”, a spus Hristov.

În acest caz, Bulgaria își folosește poziția geografică, pentru a transporta gaz de la terminalele lor către țările vecine ei. Turcia vede perspective mari în comerțul cu gaze non-rusesc. Strategia lor este probabil să folosească gazul rusesc pentru nevoile lor, iar gazul lichefiat non-rus să-l comercializeze și să-și recupereze investițiile. În niciun moment ei nu au pomenit de livrări de gaz rusesc către Bulgaria, a spus ferm ministrul.

Turcii duc o politică externă de interesantă – sunt în relații bune cu rușii, cu americanii, cu ucrainenii, cu bulgarii, au reușit să realizeze un echilibru care ne oferă avantaje economice extrem de mari, spune Hristov. El a amintit că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost în Turcia în urmă cu câteva luni să solicite tocmai un astfel de acces la terminalele lor, pentru ca țările europene să se poată aproviziona cu gaz lichefiat prin Bulgaria, iar turcii să îl implementează treptat.

„Bulgaria este un partener cheie, pentru că de facto suntem la ușa Europei, este important pentru ei să aibă relații bune cu noi, ei sunt interesați de parteneriate”, a mai adăugat el.

Acordul Bulgariei cu Turcia, un prim pas

Botas a propus ca Bulgargaz să fie inclusă în negocierile lor de aprovizionare cu gaz lichefiat american de la compania Cheniere, pentru a se realiza cu cantități mai mari un preț mai bun timp de 10 ani. Și contractele să fie cu fiecare companie separat.

Ministrul crede că atacurile împotriva acordului sunt provocate și pentru că Bulgaria a găsit un loc unde să descarce gazul lichefiat achiziționat. La licitațiile pentru stațiile descărcare de la terminalul grecesc de la Revitusa din 2022, Bulgargaz a obținut doar trei astfel de stații, în timp ce alte companii, intermediare, au cumpărat restul stațiilor de descărcare, fiind clar că acestea au fost cumpărate din cauza Bulgariei. Hristov spune că i-au oferit un preț de 10 ori mai mare. Dar acum nu mai aveau nimic de făcut. Potrivit acestuia, zgomotul este ridicat de formațiunile Continuăm Schimbarea și Bulgaria Democrată. Toate succesele pe care le-am realizat arată clar eșecurile lor, a comentat Rosen Hristov.

Acordul cu Turcia este primul pas și continuă discuțiile cu omlogul său Fatih Dönmez și în domeniul energiei verzi și al hidrogenului verde. El a anunțat că o nouă linie electrică din Turcia este planificată pentru a transporta energie verde prin Bulgaria către Europa. În plus, există și interes din partea a trei companii pentru o centrală care să construiască fotovoltaice în Bulgaria.