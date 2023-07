Liderul AUR, George Simion, a acordat un interviu pentru canalul de YouTube „HAI România!” al EVZ-Capital, în care a vorbit despre caravana AUR, menită să le acorde ajutor medical gratuit celor aflaţi în nevoie.

Caravana le oferă oamenilor asistenţă medicală gratuită. Banii vin din resursele AUR. A trebuit să fie găsită o soluţie legală pentru asta

„Tot ce facem este gratuit pentru oameni, dar totodată este din resursele noastre financiare pe care le accesăm ca formațiune politică. Nu ne luăm bani din urma acestor acte medicale.

Sigur, trăim într o țară în care se jonglează foarte mult cu aparențele. Am văzut toți Filantropica. Te poți aștepta la orice. Noi am vrut să construim un spital. Am facut o cerere către AEP… Hai să facem chestia asta mobilă, dacă nu putem face un spital.

Am început să ne uităm cum e în Turcia și în Germania, primisem primele recomandări că acolo se fac autovehicule medicale, și Dumnezeu ne a scos în cale pe cineva la Baia Mare care le producea. Așa că din februarie am dat comandă, februarie 2023. La sfârșit de aprilie l-am avut gata. Bine. Unele componente din care nu s-au găsit în România, au fost luate din alte state, dar a fost făcut în România. Asta a fost marea noastră bucurie.

După care am primit semnale de la Autoritatea Electorală Permanentă că aveți grijă, facem dosar penal, că nu aveți voie voi, ca partid, să cumpărați echipamente medicale și am găsit o formă legală. Până la urmă, doctorul nostru, domnul deputat Muncaciu, a fondat Asociația Medici pentru Satele Țării.

Ne-am dus la tribunal cu o asociere cu un partid, cu un ONG. E posibil. Mai exista precedent și am făcut această asociere. Și echipamentele medicale le-am cumpărat pe asociație, nu din banii de subvenție, cum voiam inițial”, a explicat George Simion în interviul acordat Iosefinei Pascal.

Caravana medicală este un succes, spune George Simion

Preşedintele AUR a spus că această caravană medicală are mai mult succes la oameni decât se aştepta iniţial.

„(Au venit la consultaţii) Mai mulţi decât ne-am fi așteptat. Vin peste 100 în fiecare zi. E nevoie mare de așa ceva. E nevoie de asistență medicală. Sigur că nu e decât o picătură într-un ocean de dureri. Sigur că ceea ce trebuie să se întâmple, ceea ce propunem în programul de guvernare al USR este o policlinică la 25.000 de locuitori.

Trebuie repuși și în funcție medicii de familie, pentru că în mediul rural practic e o altă lume. Nu ai parte de asistență medicală și standardul de viață este foarte scăzut. Parcă suntem o țară de mâna a treia. E de plâns”, a precizat George Simion.

Proiect pilot privind microbuze şcolare

George Simion a mai vorbit şi despre alte proiecte pe care le are formaţiunea sa, precum un sistem de transport şcolar sau caravane cu jurişti.

„Sigur că nu poți să ai o școală în fiecare cătun, înțelegem, dar următorul pachet cu care venim tot așa, un episod pilot, sunt microbuze școlare, pentru că sunt încă multe, multe zone din țară lăsate de izbeliște și elevii trebuie să meargă pe jos. Sau trebuie să ia transportul în comun, ceea ce e periculos pentru ei. Am văzut cazul Caracal și nu numai.

Se pot face lucruri, se poate gândi un sistem de transport în comun, de ghidaj și de transport școlar pentru a aduce copiii de pe o rază de 30 de km într-o școală unde chiar să se facă școală, nu să faci de la clasele 1 până la clasa a 7-a cu același profesor. (…)

Microbuzele au venit, n-am reușit să găsim microbuze fabricate în România, dar le-am luat de la Ford cu promisiunea că vor începe să producă și la Craiova acest model în două săptămâni, maxim o lună. Următorul proiect se axează pe educație. Apoi vrem să facem caravane cu juriști, pentru că sunt foarte mulți oameni cu diferite litigii pe care nu-i ajută nimeni gratuit”, a mai spus George Simion.

Întreg interviul acordat de George Simion pentru canalul de YouTube „HAI România!” poate fi urmărit chiar aici.