Începând cu noiembrie 2022, după ce Willis a anunțat că se va retrage din actorie din cauza bolii de care suferă, pe social media și pe alte site-uri online au apărut constant informații privind moartea actorului din ”Greu de ucis”.

„Vești triste: Bruce Willis a murit! Pregătește-te să-i spui adio!”

Site-ul Snopes a verificat de fiecare dată aceste zvonuri, care s-au dovedit a fi total neadevărate. Cea mai recentă afirmație răspândită pe internet privind moartea actorului datează din martie 2023 și părea să provină dintr-un mesaj pe TikTok, cu peste 1 milion de vizualizări.

Acesta anunța: „Vești triste: Bruce Willis a murit! Pregătește-te să-i spui adio.”

TikTok nu a oferit nicio dovadă, dar jurnaliștii au verificat rapid așa zisa „veste tristă”, confirmând că Bruce Willis este în viață.

Dacă actorul ar fi murit, instituții mass media de renume, precum Associated Press și The New York Times, ar fi publicat necrologuri.

Astfel de dezinformări crase au apărut tot mai des, provocând neliniște în rândul fanilor actorului.

Nebunia farselor privind moartea lui Willis a luat amploare începând cu 2023

Farsele s-a răspândit din ce în ce mai mult, începând cu 2023, după ce vedeta din ”Pulp Fiction” a fost diagnosticat cu demență fronto-temporală (FTD). Afecțiunea este o tulburare degenerativă a creierului care afectează în general capacitatea cuiva de a comunica și comportamentul general.

Nu este prima dată când un actor american este declarat mort de unele site-uri. În urmă cu câțiva ani, un anunţ pe Twitter crea rumoare în rândul fanilor actorului Morgan Freeman, care aflau de ”moartea” sa prematură.

CNN a dat-o în bară anunțând moartea lui Morgan Freeman

S-a dovedit că totul era o farsă.

CNN a postat pe Twitter mesajul: „Breaking News: Actorul Morgan Freeman a decedat în casa lui din Burbank”.

Mesajul a stârnit un val de condoleanțe adresate familiei sale.

Un prieten al actorului a pus capăt nebuniei, postând un mesaj în care scria că Freeman nu a murit. Imediat CNN a scos mesajul de pe Twitter, precizând că a fost o greșeală.

Starea sănătății lui Bruce Willis s-a deteriorat

Familia lui Bruce Willis a anunțat prima dată diagnosticul de FTD în februarie 2023, la un an după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu afazie.

În declarația comună, familia lui Bruce Willis a vorbit despre simptomele acestei boli, explicând modul în care starea lui a evoluat la demență fronto-temporală, scrie The Independent.

„Din păcate, provocările legate de comunicare sunt doar un simptom al bolii cu care se confruntă Bruce. Deși este dureros, este o ușurare să avem, în sfârșit, un diagnostic clar”, mărturiseau ei. „Astăzi nu există tratamente pentru această boală, o realitate care sperăm că se va schimba în anii următori. Pe măsură ce problemele lui Bruce avansează, sperăm că atenția mass-media se va axa pe conștientizarea tratării și cercetării acestei acestei boli”.

Demența frontotemporală este caracterizată printr-o serie de tulburări ale creierului care afectează zone asociate cu personalitatea, comportamentul și limbajul. Apare adesea la persoanele cu vârsta între 40 și 60 de ani.

FTD poate manifesta diverse simptome în funcție de regiunile cerebrale afectate. Dificultățile de comunicare, provocările de înțelegere și neînțelegerea instrucțiunilor sunt manifestări comune.

Acumularea anormală de proteine ​​în cogniția socială poate duce la modificări comportamentale, scăderea empatiei, a motivației, a înțelegerii și chiar la anomalii ale funcției motorii, cum ar fi dezechilibrul și problemele vizuale.