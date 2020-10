Brittany vorbește despre folosirea datelor personale ca metode de manipulare și influențare a publicului, despre importanța protejării datelor și despre experiența sa la Cambridge Analytica, adresându-se unui public format din peste 16.000 de profesioniști din mediul de business local și internațional.

Brittany a părăsit Cambridge Analytica în ianuarie 2018 și, în luna aprilie a aceluiași an, depune mărturie în fața comisiei digitale, de cultură, mass-media și sport din cadrul anchetei desfășurată de parlamentul Regatului Unit al Marii Britanii asupra Fake News, oferind declarații și probe incriminatorii cu privire la activitatea Cambridge Analytica. Kaiser a decis să depună mărturie în acest proces pentru că a dorit ca adevărul despre Cambridge Analytica și activitățile sale să fie expuse în domeniul public și pentru că a descoperit că datele colectate sunt folosite în scopuri care contravin drepturilor fundamentale ale omului.

Co-fondatoarea Digital Asset Trade Association (DATA) este considerată un expert în utilizarea datelor, legislația digitală și tehnologia blockchain. Kaiser vorbește despre aceste subiecte la evenimente publice și conferințe din întreaga lume cu scopul de a promova schimbări de lungă durată, dar și adoptarea unor principii etice în mediul online.

GoTech World 2020: The New Reality, casa economiei digitale și cel mai amplu eveniment de business din Europa Centrală și de Est, are loc în format online pe 11 și 12 noiembrie. Pe cele 8 scene de conținut: Main Stage; Digital Marketing, Retail & e-Commerce, IT Ops, Security, Java, DevOps și Business Transformation Stage, vor urca în total 80 de speakeri din România, dar și experți recunoscuți la nivel mondial. De asemenea, în zona expoziției virtuale, peste 100 de parteneri, din întreaga Românie și internaționali, prezintă cele mai noi soluții tech de pe piață.

Pe scena principală, vor fi prezenți și Paul Misener, Vice President, Global Innovation Policy Amazon; Wineke Haagsma, care este în prezent Director Corporate Sustainability la PwC; Rohit Talwar, Global Futurist and CEO al Fast Future; Andy Peart, CMSO al companiei Artificial Solutions și Isidro Laso Ballesteros, care deține funcția de Cabinet Expert at Commissioner Gabriel for Innovation, Research, Education, Culture and Youth al Comisiei Europene.

Cei interesați să participe la sesiunea susținută de Brittany Kaiser pe Main Stage își pot achiziționa biletele accesând direct site-ul www.online.gotech.world. Pentru informații suplimentare, urmăriți platformele oficiale de comunicare:

www.online.gotech.world

Facebook.com/Facebook.com/GoTechWorld