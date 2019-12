Potrivit exitpoll-urilor, Partidul Conservator a primit 368 de voturi în Parlament (43.6%), reușind să iasă învingător din lupta cu laburiștii. Rezultatul obținut de conservatori îl ajută pe prim ministrul englez, Boris Johnson să scoată mai repede Marea Britanie din Uniunea Europeană.

Laburiștii au înregistrat un scor de 32.2%, poziționându-se pe locul 2 în preferințele englezilor.

La o distanță destul de mare de laburiști se află Partidul Liberal Democrat care a reușit să aibe un scor de 11.5%.

Cele mai multe voturi pentru conservatori s-au numărat la nivelul Angliei unde partidul conservator a avut un scor de 47.2%. Susținători ai laburiștilor s-au găsit și aici, partidul reușind să atingă un scor destul de bun, respectiv 34.1%. Puțini englezi au votat pentru Partidul Liberal Democrat astfel că, aceștia au avut un scor de 12.4 procente.

Irlandezii de nord au votat în mare parte cu Partidul Democrat Unionist, partidul reușind să înscrie un scor de 30.6 procente.

Partidul Sinn Fein (tradus prin Partidul Noi Înșine) s-a pozițioant pe locul 2 în preferințele votanților din Irlanda de Nord, având un scor de 22.8 procente.

Partidul Alianței Irlandei de Nord a marcat un scor de 16.8 procente.

Partidul Național Scoțian a primit cele mai multe voturi din partea acestora, mai exact 45 de procente față de Partidul Conservator care a înregistrat un scor de 25.1 procente.

Laburiștii au avut un scor de 18.6 procente, fiind plasați pe locul 3.

Partidul Laboriștilor a avut cel mai mare scor în Țara Galilor unde a înregistrat 40.9 procente. Conservatorii s-au plasat pe locul doi și au avut un scor de 36.1 procente.

Conservatorii pro-Brexit au obținut cel mai bun rezultat din 1987 până acum și sunt pe cale să obțină majoritatea absolută în Parlament, ceea ce va ușura obținerea votului legislativului pentru acordul negociat de Boris Johnson cu UE pentru ieșirea din blocul comunitar la 31 ianuarie 2020.

În octombrie, premierul Marii Britanii anunțat că s-a ajuns la un „nou acord excelent” cu Uniunea Europeană în privința Brexit. Anunțul premierului britanic a venit cu câteva ore înainte de summitul european, la care agenda este dominată de condițiile în care Marea Britanie va părăsi Uniunea.

Marea încercare pentru Boris Johnson va fi însă, după cum relatează BBC, acceptarea înțelegerii pe care a negociat-o premierul britanic în Camera Comunelor, din Parlamentul de la Londra.

„Avem un nou acord excelent care reia controlul”, a transmis liderul conservator britanic, referindu-se la promisiunile făcute de tabăra „Leave”, din care a făcut parte, la referendumul din iunie 2016, de a relua controlul asupra legislaţiei şi politicilor comerciale britanice.

Johnson a făcut apel totodată la deputaţii britanici să aprobe acest acord în cadrul unei şedinţe extraordinare, sâmbătă, pentru a se putea concentra apoi „asupra altor priorităţi cum sunt costul vieţii, sistemul de sănătate, criminalitatea şi mediul”.

La rândul său, preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat într-o scrisoare că va recomanda liderilor celor 27 să aprobe acest acord, adăugând că „este timpul” să se finalizeze procesul de divorţ şi să se treacă în cel mai scurt timp posibil la negocierilor consacrate viitorului parteneriat dintre UE şi Marea Britanie.

Președintele Klaus Iohannis s-a declarat vineri mulțumit de rezultatul votului din alegerile care au avut loc în Marea Britanie. Asta deși Partidul Conservator condus de premierul Boris Johnson, un adept înfocat al Brexit, și-a zdrobit practic adversarii în alegeri.

”Eu pot să îmi exprim mulțumirea față de rezultatul obținut la alegerile din Marea Britanie, în sensul că există acum o majoritate clară care poate finaliza Brexitul cu un acord.

Este un rezultat bun pentru români, pentru că premierul Johnson și Partidul Conservator vor să realizeze Brexit-ul cu un acord”, a declarat vineri președintele Klaus Iohannis.

Thank you to everyone across our great country who voted, who volunteered, who stood as candidates. We live in the greatest democracy in the world. pic.twitter.com/1MuEMXqWHq

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 12, 2019