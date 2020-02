Conform prefectului de Alba, Nicolae Albu, s-a luat decizia ca membrii grupului să rămână în izolare la domiciliu, dat fiind epidemia de coronavirus din Italia. Aceştia vor fi monitorizaţi zilnic din punct de vedere al stării de sănătate în următoarele două săptămâni. Iniţial, autorităţile au transmis că cei 51 de excursionişti urmau să fie plasaţi, cel mai probabil, în carantină într-un spaţiu care urma să fie identificat până la sosirea lor, deoarece ar fi fost într-o zonă de risc.

Copiii şi cadrele didactice ar fi fost prezenţi, printre altele, la Carnavalul de la Veneţia

Amintim că deputatul liberal de Alba Florin Roman a explicat, duminică, pe pagina sa de Facebook, că a fost contactat de către unii părinţi pentru a i se solicita ajutorul pentru întoarcerea de urgenţă a copiilor acasă, dintr-o excursie din Veneţia, urmând ca, la sosire, să fie introduşi în carantină pentru două săptămâni.

„Doresc să fac următoarele precizări în legătură cu situaţia grupului de elevi de la Liceul de Arte ‘Regina Maria’ din Alba Iulia, care se întoarce astăzi de la Veneţia, Italia: (…) azi noapte, în jurul orei 24,00, am fost alertat de către preşedintele Consiliului judeţean Alba şi de părinţi, solicitându-mi-se ajutorul pentru întoarcerea de urgenţă a copiilor acasă; am luat legătura urgent cu miniştrii de Externe şi Educaţiei, cu secretarul de stat de la Ministerul Sănătăţii, cu Inspectorul general Cornel Sandu şi s-a decis, peste voinţa firmei organizatoare a excursiei, astăzi dimineaţa la ora 6.00, întoarcerea copiilor in România, de urgenţă. Ministrul Monica Anisie a facilitat aşteptarea copiilor din Alba la frontieră, pentru prima evaluare, iar în această seară vor ajunge acasă la Alba Iulia; întrucât regiunea Veneto este introdusă de sâmbătă noaptea în ‘lista scurtă’, copiii urmează să fie introduşi în carantină timp de 14 zile, urmând sa fie evaluaţi la intrarea şi ieşirea din carantină”, a scris, pe FB, Florin Roman.

Pe de altă parte, premierul Ludovic Orban a declarat că grupul nu vine dintr-o zonă de focar şi, în consecinţă, recomandarea este ca elevii şi profesorii să membrii grupului să stea izolaţi acasă, fără a intra în carantină.

„Recomandarea va fi să stea izolaţi acasă, nu vor intra în carantină, pentru că acel autocar nu vine din zona respectivă. Este vorba despre 50 de copii. Chiar am discutat cu ministrul Sănătăţii pe tema aceasta şi având în vedere că nu vin din zonă de focar nu se va lua decizia de a fi ţinuţi în carantină 14 zile şi va exista solicitarea pentru fiecare familie să stea copilul acasă”, a declarat Orban.

Grupul, care a intrat în ţară prin Vama Borş, ar urma să ajungă în Alba Iulia, către miezul nopţii, autocarul fiind însoţit pe traseu de către o maşină de poliţie. Conform datelor transmise de autorităţile române din domeniul sănătăţii, „persoanele care sosesc în România din localităţile afectate din regiunea Veneto şi din provincia Lodi/Lombardia sau care au călătorit în aceste localităţi în ultimele 14 zile intră în categoria celor care trebuie să stea după intrarea în ţară în condiţii de carantină timp de 14 zile”.

Marea majoritate a cazurilor de infecţie cu coronavirus din Italia sunt concentrate în zonele Lombardia şi Veneto.

