Viorica Dăncilă a fost desemnată ofical, de către Congresul PSD, candidat al partidului la alegerile prezidențiale din anul 2019. Votul s-a desfășurat prin ridicare de mână.

Ea a dat și primele declaraţii, susținând că ea ţine cu oamenii și că nu luptă împotriva nimănui, ci pentru fiecare român.

„Am pornit de jos, am împărţit pliante, am urcat apoi în ierarhii”,a . spus Dăncilă care a amintit că a fost consilier judeţean, preşedinte al organizaţiei de femei, membru al Parlamentului European timp de 9 ani de unde a plecat pentru a conduce Guvernul.

„Am plecat de jos, am muncit ca şi voi mulţi ani în acest partid. Am pornit în viaţă cu aceleaşi premise cu care pleacă cei mai mulţi tineri de astăzi. Dintr-o localitate mică, fără privilegii. Am muncit pentru lucrurile în care am crezut. Cred în PSD, în puterea de care am dat dovadă în momentele cheie ale trecutului nostru. Ştiu că vom avea această putere şi de acum înainte. Ne adaptăm, ne reinventăm, luptăm şi câştigăm, asta este esenţa noastră”, a mai spus premierul.

