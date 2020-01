BREAKING NEWS: Atentat în Germania! Şase persoane au fost ucise

Şase persoane au fost ucise cu focuri de armă în oraşul Rot am See din sudul Germaniei şi o persoană suspectă a fost arestată. Incidentul armat a avut loc în orăşelul Rot am See, situat la aproximativ 100 de kilometri de Nürnberg.