BREAKING NEWS: A murit un celebru om de afaceri din România

Este doliu imens în România după ce un cunoscul om de afaceri a murit din cauza COVID-19. Este vorba despre Corneliu Idu , patronul uneia dintre cele mai vechi companii de shipping din ţară. El fusese diagnosticat cu COVID-19, potrivit Cugetliber.

Potrivit unor surse medicale, Corneliu Idu se simţea rău şi a fost internat de urgenţă, însă a fost prea târziu. Din păcate, nu a mai putut fi salvat.

Potrivit GSP, Cornel Idu era un împătimit al tenisului și, de-a lungul timpului, i-a ajutat în carieră pe mulți jucători, printre care Andrei Pavel, Horia Tecău și Simona Halep. A deținut și Tenis Club Idu din Mamaia, una dintre cele mai frumoase baze din țară.

Corneliu Idu era, potrivit Topului Forbes, printre cei mai bogați români, cu o avere de aproximativ 130 de milioane de euro.

Fost căpitan de navă, deținea, printre altele, „Idu Shipping and Services”, una dintre cele mai mari și mai profitabile afaceri în domeniul shippingului.

Corneliu Idu era și patronul arenelor de tenis IDU din stațiunea Mamaia, unde s-a pregătit și campioana Simona Halep.

Companiile aflate în portofoliu lui Corneliu Idu sunt, pe lângă Idu Shipping and Services SRL Constanţa, și Octogon Shipping and Services SRL Constanţa-acţionar unic, Octogon Gas and Logistics SRL Constanţa-acţionar unic, Coremar S.A. Constanta-acţionar, Boraz Holding AG. Zurich/Elvetia-acţionar unic, Comvex S.A.Constanţa-acţionar majoritar, Tenis Club Idu SRL Mamaia-acţionar unic.

Cum a ajutat-o pe Halep

Născut în anul 1950, în județul Constanța, Corneliu Idu era cunoscut drept unul dintre milionarii județului de pe malul mării.

Idu a povestit pentru Gazeta Sporturilor în urmă cu doi ani cum a ajutat-o pe Simona Halep să câștige Roland Garros la junioare. „A venit la mine la club cu antrenorul ei, Bogdan Pândichi, când avea vreo 14 ani. Juca, parcă, la Școala Sportivă și era deja cea mai bună jucătoare din țară la vârsta ei. O văzusem de multe ori pe la turnee, mai ales că organizam și noi, la Tenis Club IDU, unele, de nivel foarte înalt. Ştiam că are mari perspective. Pândichi a venit să-mi spună că fata ar avea nevoie de sprijin financiar şi să mă întrebe dacă vreau s-o ajut. M-a pus într-o situație destul de delicată fiindcă a venit la discuţie împreună cu ea. Nu eram pregătit să-mi asum o asemenea responsabilitate, dar până la urmă am fost de acord să o ajut”, a spus el.