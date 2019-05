Liviu Dragnea a plecat să se predea la cea mai apropiată secție de poliție. Dragnea a ieșit cu mașina din garajul subteran al imobilului. Acesta se afla pe bancheta din spate a mașinii.

La plecare el a fost huiduit de către cei prezenți care i-au strigat ”Hoțule! La pușcărie!”.

Decizia de condamnare a fost luată de patru dintre cei cinci membri ai completului, unul dintre judecători făcând opinie separată, în sensul trimiterii dosarului spre rejudecare, pe motiv că acel complet de la fond ar fi trebuit să fie specializat în fapte de corupţie.

De altfel, imediat după aflarea deciziei, potrivit unor surse citate de știri pe surse, Liviu Dragnea le-ar fi spus unor lideri din PSD că este acasă și are bagajele făcute. În acest moment el așteaptă poliția să vină să-l ridice.

În opinia sa, semnalul de ”liber la condamnare” a fost dat chiar de către președintele Klaus Iohannis, în declarația de presă de la Cotroceni. La Cotroceni, Klaus Iohannis a spus că în democrație hoții stau la pușcărie, nu în fruntea statului.

”Au dat o lectie dura data populismului, demagogiei si discursului antieuropean si antijustitie promovat in campanie si nu numai de PSD. Ieri, dragii mei, a castigat Romania europeana, democratica, in care justitia este si trebuie sa ramana independenta, Romania in care hotii si infractorii stau la puscarie, nu in fruntea statului”, a spus Iohannis.

