Angajaţii Microsoft primesc un bonus de pandemie!

Bonus de 1.500 de dolari, însă nu pentru toţi angajaţii

Este vorba despre 1.500 de dolari, bani ce vor fi ajunge la angajaţii gigantului IT american o singură dată, “drept recunoaştere a unui an fiscal unic şi plin de provocări pe care Microsoft tocmai l-a încheiat”, se arată într-o notă interna a companiei, potrivit The Verge.

Salariaţii Microsoft au fost înştiinţaţi joi, 8 iulie, de acordarea acestui bonus, ce va fi acordat tuturor angajaţilor eligibili din Statele Unite, dar şi la nivel internaţional. Vor beneficia de aceşti bani toţi cei care lucrează la Microsoft începând cu sau înainte de 31 martie 2021, dar nu şi celor care au rangul de vicepreşedinte sau mai sus. Bonusul va fi primit chiar şi de angajaţii part-time.

Microsoft are 175.508 angajaţi în lumea întreagă, însă bonusul nu se va aplica pentru companiile deţinute de gigantul IT, precum LinkedIn, GitHub sau recent achiziţionata ZeniMax, compania-mamă a unor producători celebri de jocuri video precum Bethesda sau id Software.

Microsoft va scoate din buzunar, în total, în jur de 200 milioane de dolari

În total, cadoul primit de angajaţii Microsoft se va ridica la circa 200 milioane de dolari, ceea ce înseamnă mai puţin decât profitul obţinut în două zile de companie.

Microsoft a donat mai mult de 98 milioane de dolari drept asistenţă pentru organizaţiile non-profit din statul Washington, de la începutul pandemiei de COVID-19, iar până la finalul acestei luni se aşteaptă donaţii de încă 60 de milioane.

De la debutul pandemiei, Microsoft a avut venituri de cel puţin 160 miliarde de dolari, ca urmare a multor companii care au apelat la serviciile de tip cloud, a vânzărilor în creştere de laptopuri, console Xbox şi a utilizării sistemului de operare Windows.

Microsoft nu este prima mare companie care-şi recompensează angajaţii cu bonusuri consistente. Facebook a oferit câte 1.000 de dolari pentru 45.000 de salariaţi ai săi, Amazon a venit cu un bonus de sărbători de 300 de dolari pentru angajaţii din prima linie, iar grupul telecom britanic BT a dat un bonus de câte 1.500 de lire sterline pentru 60.000 de angajaţi.